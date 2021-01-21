Dolar güne düşüşle başladı

MEHMET ŞEF'İN GENÇLİK HALİNİ GÖRENLER YOK ARTIK DEDİ En çok izlenen lezzet yarışması Masterchef Türkiye'nin hem en babacan hem de en sivri dilli jürisi Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı takipçileri 'resmen evrim geçirmişsin şef' yorumunu yaptı.