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Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 21 Ocak 2021 09:41
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Dolar güne düşüşle başladı

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,40907,4100
Avro8,98908,9900
Sterlin10,130010,1800
ANKARA
ABD Doları7,38007,4400
Avro8,95009,0200
Sterlin10,050010,2500
Anadolu Ajansı
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