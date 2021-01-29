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Nevşin Mengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler

Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır öyle ya da böyle iktidarda olduğunu hatırlatarak bunun bir başarı olduğun belirtti. Dünyada böyle çok az siyasetçi olduğunu savunan Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi içgüdüsünün çok iyi olduğunu belirtti.
 29 Ocak 2021 08:32
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Nevşin Mengü'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında övgü dolu sözler

Adem Metan, YouTube kanalında sosyal medya paylaşımları ve YouTube kanalında yaptığı programlarındaki açıklamalarıyla olumlu veya olumsuz bir çok tepkiyle karşılaşan gazeteci ve sunucu Nevşin Mengü'yü ağırladı.

Kurcaladıklarından dolayı siyasilerin gazetecileri sevmediğini savunan Nevşin Mengü, "Özellikle iktidardaki siyasetçiler, 'muhalif' diyor. Oysa ben olumlu şeyleri de söylüyorum. Mesela, Türk askerinin Azerbaycan'a yerleşmesi olumlu bir şey. Türkiye öylesine kutuplaştı ki ya sonsuz öveceksin ya sonsuz çakacaksın" dedi.

"AK Parti düşmanı değilim"

AK Parti düşmanı olmadığının altını çizen Mengü, parti içinden zaman zaman bilgi aldığı ve konuştuğu önemli siyasetçiler olduğunu söyledi. Mengü, "Niye düşman olayım? Gerçekten tansiyonun düşürülmesi lazım. Ülke kutuplaştı" ifadelerini kullandı ve başkanlık sisteminin kutuplaşmayı körüklediğini savundu:

"Referandumlar ve başkanlık sistemi ikiye ayırıyor. Bilmiyorum bu durum nasıl aşılabilirdi? İktidar da muhalefet de tabanını konsolide etmek için söylemini biraz keskinleştiriyor. AK Partili seçmen de mutsuz bu kutuplaşmadan. Herkes birbirine düşman gibi bakıyor."

"CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra rahatladım"

CNN Türk'ten ayrıldıktan sonra rahatladığını da ifade eden Mengü, "Nefes aldım. 'Oh bitti, kurtuldum' dedim. Çok stresliydi. Benim için olumlu oldu. Bir grup insan bana takmıştı. İstanbul Emniyetine bir saldırı olduğu an ben yayındaydım. O an muhabir bağlandı, Muhabir, 'terör saldırısı' dedi. Ben de 'Kesin değil, terör saldırısı demeyelim' dedim. Belki manyağın biri ateş açtı. O an bilemezsin. Ancak, sonrasında sürekli hedef gösterildim" diye konuştu.

"Dünyada az sayıda böyle siyasetçi var"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır öyle ya da böyle iktidarda olduğunu hatırlatan Mengü, bunun bir başarı olduğun belirtti. Dünyada böyle çok az siyasetçi olduğunu savunan Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi içgüdüsünün çok iyi olduğunu belirtti. Mengü, "Hani, 'Erdoğan vesayet altında mı?' diyorlar. Bence Erdoğan ne kandırılacak ne de vesayet altına alınacak kadar saf biri değil. Gayet zeki birisi. Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri o anlamda iyi okuyabilen cin gibi birisi. Bunlar olumlu tarafları. Öyle ya da böyle başarılı olmasa bunca yıl iktidarda kalamazdı. O anlamda hakkını teslim etmek lazım" ifadelerini kullandı.

Babasının kızmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu başarılı bulduğunu söyleyen Mengü, başkanlık sisteminin ittifaklaşmayı getirdiğini savundu. Nevşin Mengü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes yüzde 50+1 için yaşıyor. Kemal Bey, İyi Parti, Saadet Partisi, dışarıdan HDP bunları dengede tutabiliyor. Meral Hanım'ı da başarılı buluyorum. Partiyi kilit konuma getirdi."
Memurlar.Net
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