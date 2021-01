Saat belirtilmediği için yüzlerce öğretmen bekliyor

Beklenen özür tayinleri bağlamında, Memurlar.net'e gönderilen bir ziyaretçimizin görüşlerini paylaşıyoruz.

"MEB her atama döneminde ve türünde insanları saatlerce günlerce sabır testine tutuyor.

Atamaların, yerleştirmelerin, mülakat vb her ne açıklayacaksa saatini vererek açıklamak bu kadar zor mu? Bakanlık bu kadar aciz olmamalı!

Yeri geliyor yüzbinlerce öğretmen bir nesne muamelesi görüyor.

İnsan MEB için bir değer değil, sahte veli-öğrenci güzellemelerine aldanmamak gerek.

Sayın bakan, arsız ve şımarık lise öğrencileriyle okullar açılırsa ıslık çalacağına gelsin her sonuç açıklama zamanı ailesiyle milyonları bulan toplulukla F5 tuşuna bassın.

15-20 yıldır MEB'te hep aynı sorun var. Erteleme, geciktirme ve zahmet edip iki satır açıklama yapmama.

Bu kepazeliği haberleştirmeniz yerinde olacaktır."

