NYT'yi yandaş ilan ettiler

Suriye'nin Afrin kentinde ve kentin yakınlarındaki mülteci kamplarında, gözlemlerde bulunan New York Times gazetesi, Esed saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan mültecilere "imkan sunan tek ülkenin Türkiye" olduğunu yazınca "yandaş" ilan edildi.

New York Times gazetesi, son zamanlarda terör örgütü YPG/PKK'ın bombalı saldırılarına maruz kalan Afrin'i ve kentin Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki mülteci kamplarını anlatan geniş bir gözlem yazısı yayımladı. 20 Ocak 2018'te TSK'nın YPG/PKK'yı bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatının dünyada büyük eleştiri aldığı hatırlatılan yazıda, "Ancak bugün, onların koruduğu Suriyeliler, tüm zorluklara rağmen Türklerin orada olmasından memnunlar" ifadelerine yer verildi.



Gazetede yer alan haberde "Türkiye, Suriye'ye kuvvet gönderdiğinde büyük ölçüde eleştirildi, ancak bugün askerleri, milyonlarca Suriyeli ile Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın güçlerinin elindeki potansiyel katliam arasında duruyor" vurgusu yapıldı.

KATLİAMLARIN ÖNÜNDE BİR TEK TÜRK ASKERİ VAR

Gazetenin Türkiye Büro Şefi Charlotta Gall imzalı yazıda, "10 yıllık Suriye iç savaşının son bulması konusunda dünyanın kafası karışıkken Türkiye, 5 milyon civarında evlerinden edilmiş ve zor durumdaki sivilleri korumak için bölgede bulunan tek uluslararası güç. Bugün Beşar Esed güçleri ile Rus müttefiklerinin muhtemel katliamlarının önünde bir tek Türk askerleri var" ifadeleri dikkati çekti. Yazıda, Türkiye'nin bölgede güvenliği sağladığına ve yerel meclisler kurarak bölgeyi yönettiğine işaret edildi.

TÜRKLER OLMADAN HAYATTA KALAMAYIZ

Gazeteye konuşan mahali meclis üyesi Said Süleyman, Türkiye'nin verdiği yardımların ötesinde daha fazla uluslararası insani yardıma ihtiyaç olduğuna dikkat çekerken, yazıda "Ancak milyonlarcası için imkan sunan tek ülke Türkiye" ifadesine yer verildi. Şam'ın güneyinden kaçarak bölgeye gelen mültecilerden Süleyman Carir de, "Türkiye bize koruma sağlamadan kendi köylerimize dönemiz mümkün değil. Türkler olmadan biz hayatta kalamayız" değerlendirmesinde bulundu.

HABER İŞLERİNE GELMEDİ

Ancak Türkiye'nin yaptıklarını öven gazete PKK yanlılarının hedefi oldu. Gazetenin internet sitesindeki haberin altına yazılan onlarca yorumda hem de sosyal medyada New York Times'ın, "Türkiye yanlısı" olduğu belirtildi. Gazeteyi "yandaş" ilan eden PKK destekçileri, Türkiye'nin sınırlarını genişlettiğini belirterek "Onları bunun için övmeli miyiz?" dedi. "Tamamen Türkiye propagandası" diye eleştiren haber için "Cehalet" yorumları da yapıldı. İsrail'in Jerusalem Post gazetesi de, New York Times'ı eleştiren bir haber hazırladı. Gazeteyi sadece Türk yetkililerin açıklamalarına yer vermekle suçlayan Jerusalem Post, "New York Times, Türkiye'nin Afrin'deki askeri işgalini ve ikamet eden Kürt halkına yönelik etnik temizliğini aklamakla suçlanıyor" ifadelerine ver verdi.