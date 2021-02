Netflix, YouTube'da ücretsiz film yayınlayacak

Yazar ve yönetmen Aaron Sorkin, filmin "bu tarihi duruşmada kararın yıldönümünü anmak" için ücretsiz olarak gösterildiğini söyledi ve filmde tasvir edilen insanları "bir nesle, aslında nesiller boyunca ilham veren gerçek yurtseverler" olarak övdü.

Film, Chicago'daki 1968 Demokratik Ulusal Kongresi sırasında gösteri yapmak için bir isyan ve komployu kışkırtmakla suçlanan sekiz Vietnam savaş protestocusunu konu alıyor.

Netflix filmin 51. yıl dönümünü kutluyor

Filmin yazar ve yönetmeni Sorkin, The Social Network ve Steve Jobs gibi filmlerle tanınıyor olsa da, özellikle The West Wing ve A Few Good Men'de çalışan siyasi konulara karşı da ilgili. The Trial of The Chicago 7, Netflix'in YouTube'da ücretsiz olarak sunduğu ilk içerik değil. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl Nisan ayında Knock Down the House ve Our Planet gibi birkaç doğa belgeselleri de yayınlamıştı.

Netflix'in orijinal filmlerini ve şovlarını YouTube'da ücretsiz olarak sunması, insanları içeriğiyle tanıştırmanın bir yolu olarak görülüyor. Özellikle popüler dijital yayın platformunun artık ücretsiz deneme sürümü sunmadığından ötürü bu gibi hamleleri yaptığı düşünülüyor.

Kaynak: Shiftdelete