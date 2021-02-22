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2020 ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2020 ALES/2 soru ve cevapları yayımlandığını duyurdu.
 22 Şubat 2021 14:37
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2020 ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı

2020-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 22 Şubat 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2020-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10)
Memurlar.Net
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