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Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı

Adalet Bakanlığı, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile ceza infaz kurumlarına büyük çoğunluğu icra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşirlerden oluşan 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
 23 Şubat 2021 01:04
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Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı

23 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığının personel almak ilanları yayımlandı.Yayımlanan ilanlara göre, 814'ü icra katibi, 4918'i infaz koruma memuru, 3.605'i zabıt katibi, 700'ü mübaşir ve diğer unvanlardan olmak üzere 11 bin 484 personel alınacak.

İŞTE DETAYLAR

814 sözleşmeli icra katibi alınacak.
2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. 2020 KPSS P3, P93 ve P94 puan türünden az 70 ve üzeri puan almış olmak gerekir.
Başvurular 23 Şubat ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında turkiye.gov.tr adresinden alınacak

İlan metni için tıklayın.

CTE Genel Müdürlüğü 5 bin 358 personel alacak
CTE Genel Müdürlüğü, ceza infaz kurumlarında çalıştırmak üzere 4 bin 918 infaz koruma memuru, 19 büro personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) alacak.
2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.
İnfaz koruma memurluğu için en az lise mezunu olmak, erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak gerekmektedir.
Başvurular 23 Şubat ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında turkiye.gov.tr adresinden alınacak

İlan metni için tıklayın.

Adalet Bakanlığı 5 bin 75 personel alacak
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 3 bin 605 sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı alacak.
Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranmaktadır.
Koruma ve güvenlik görevlisi alımı için ise 30 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır.
Başvurular 23 Şubat ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında turkiye.gov.tr adresinden alınacak

İlan metni için tıklayınız.

Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
Adalet Bakanlığı merkez atamalı taşra teşkilatı için koruma güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, istatistikçi, mühendis, teknisyen, ve tekniker alacak

İlan metni için tıklayınız.
Memurlar.Net
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