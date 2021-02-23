1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Oktay'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.
 23 Şubat 2021 02:38
+Aa- Yazdır
Oktay'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medyadaki hakaret paylaşımını kınadı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tokat Milletvekili, Grup Başkan Vekilimiz Özlem Zengin hanımefendiye yapılan çirkin saldırıyı kınıyorum. Bağımsız Türk yargısının bu ahlaksızı en ağır şekilde cezalandıracağından şüphemiz yoktur. Biz de sürecin yakinen takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kişilik haklarına yönelik saldırılara her geçen gün yenilerinin eklendiğini belirten Oktay, "Buna müsaade etmemekte kararlıyız. Birileri sussa da biz bu seviyesizliğin karşısında durmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
23 Şubat 2021 00:03		 Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var
22 Şubat 2021 23:59
Erdoğan penaltı kullandı, kaleye Alpay Özalan geçti
22 Şubat 2021 23:35		 HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
22 Şubat 2021 23:23
Türkiye, F-35 programındaki hakları için girişimde bulunacak
22 Şubat 2021 23:11		 Erdoğan: Berat bey bunu başardığı için kuduruyorlar
22 Şubat 2021 22:03
'HDP'li Pervin Buldan beni tanımadığım bir numaradan aradı'
22 Şubat 2021 21:11		 Öğrencilere 'staj onayı' dolandırıcılığına karşı uyarılar
22 Şubat 2021 20:48
Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı
22 Şubat 2021 20:00		 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Obama aradı ve destek istedi
22 Şubat 2021 18:55
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:38 - Oktay'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki02:36 - Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi02:12 - Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller01:04 - Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı00:03 - Avukatın polise 'sen kimsin de beni sokmuyorsun lan' demesi hakaret suçunu oluşturur mu?00:03 - Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu
00:03 - 22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi!23:59 - Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var23:45 - Osmanlı'nın minyatür saat kuleleri zamana tanıklık ediyor23:40 - İtalya'da gördü, Niğde'de kurdu! Dünyaya ihraç ediyor23:35 - Erdoğan penaltı kullandı, kaleye Alpay Özalan geçti
23:26 - Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı23:25 - Bu papağan '500 kelime biliyor, ilahi ve dua okuyor'23:23 - HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak23:20 - Erol Mütercimler ikinci kez hakim karşısına çıktı23:11 - Türkiye, F-35 programındaki hakları için girişimde bulunacak
23:04 - Ofiste kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 112 bin lira ceza
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Avukatın polise 'sen kimsin de beni sokmuyorsun lan' demesi hakaret suçunu oluşturur mu?
Günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi!
Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
Oktay'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki
Sivas'ta 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tuvtürk kredi kartı geçerli 3
internetsiz bir hayat 7
ankaragücü 6
ankara'da nerde ne yenir 5
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
amazon ormanları 2
filtre kahve 2
elektrikli yılan balığı 1
700 yıllık beyce pazarı 4
Kaktüs dikeni 3
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam