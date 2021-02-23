Pandemi hamileliğinde doğru sanılan 10 yanlış

Pandeminin ilk günlerinden itibaren enfeksiyona yakalanan anne adaylarına dair bazı bilgiler kafa karışıklığına yol açıyor. Acıbadem International Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Günay Gündüz, pandemi döneminde hamilelikle yanlış bilgilere dikkat çekti.

Yanlış: Her hamile Covid-19 için risk grubunda yer alır.

Doğrusu: Hepsi değil. Sadece diyabet, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, kanser, böbrek ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıkları olan hamileler riskli grupta yer alır.

Yanlış: Virüsten korunmak için ek tedbirler gerekir.

Doğrusu: Toplumun geri kalanında olduğu gibi ellerin sık yıkanması, mesafe ve maske kurallarına dikkat etmeleri yeterlidir.

Yanlış: Enfeksiyon tedavisi için hamilelere ilaç verilmez.

Doğrusu: Genel durumu iyi olan hamilelerin Covid-19 sürecini evde izole olarak tamamlayabilir. Hastalığı şiddetli geçiren hamile hastalar hastaneye yatırılır. Ağrı kesici, ateş düşürücü gerekliyse uygun antiviral tedavi ve sıvı takviyesi yapılır.

Yanlış: Bulaşma riski sebebiyle rutin gebelik kontrollerine gidilmemeli.

Doğrusu: Hastanelerdeki bulaşma riski göz önünde bulundurularak hekimin gerekli gördüğü sıklıkta kontrollere devam edilmesi gerekir.

Kapatby ReklamStore

Yanlış: Covid-19, anne karnındaki bebeğe de bulaşır.

Doğrusu: Bugüne kadar anneden doğmamış bebeğine virüs geçişini gösteren herhangi bir delil yok.

Yanlış: Koronavirüs düşüğe sebep olur.

Doğrusu: Bugüne kadar olan veriler Covid-19 virüsünün hamilelikte düşük ya da erken bebek kaybı riskinde artış olmadığını gösteriyor. Ancak erken doğum riski olabiliyor.

Yanlış: Covid-19 pozitif ise sezaryenle doğum mecburidir.

Doğrusu: Sezaryen tıbbi bir gereklilik olduğunda uygulanır. Covid-19 enfeksiyonu bu metodu mecburiyet haline getirmez.

Yanlış: Covid-19 virüsü taşıyan anne, bebeğine dokunamaz, emziremez.

Doğrusu: Annenin Covid-19 virüsü taşısa bile el hijyeni, maske ve ortam havalandırması gibi gerekli tedbirleri alarak bebeğini emzirebilir.

Yanlış: Hamilelikte akciğer filmi ya da bilgisayarlı tomografi çekimi yapılmaz.

Doğrusu: Gereken durumlarda akciğer filmi de bilgisayarlı tomografi de çekilebilir.

Yanlış: Hamileler Covid-19'u daha şiddetli geçirir.

Doğrusu: Anne adaylarının hastalık seyri virüs bulaşan diğer kişilerden anlamlı bir farklılık göstermez.

ZİYNETİ KOCABIYIK