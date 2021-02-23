Bir anda ara seçim olabilir
|23 Şubat 2021 09:00
|+Aa- Yazdır
Sarıkaya bugünkü köşe yazısında bazı vekiller hakkında hazırlanan fezlekelerin TBMM'ye gönderildiğini anımsattı.
"Dokunulmazlıkların kaldırılması sonrasında yaşanabilecek sürprizlere de açık bir durum" diyen Sarıkaya, şunları yazdı:
"Nedeni de şu ana kadar TBMM'de eksilen üye sayısının 15'e ulaşmış olmasında yatıyor. Eğer ki Gergerlioğlu hakkındaki dosya da Berberoğlu'nda olduğu gibi uygulanır ise milletvekilliği düşecek, sayı 16'ya çıkacak.
Dokunulmazlığı kaldırılanlar hakkında da ardı sıra mahkumiyet kararları gelir ve milletvekillikleri düşerse bir anda ara seçimi bulabiliriz.
Çünkü Anayasa gereği TBMM'de boşalan üye sayısı yüzde 5'e yani 30 sandalyeye ulaştığında üç ay içinde ara seçim zorunlu.
Belki yargılamalar seçime kadar tamamlanmaz, erken karar çıkmaz diyenler olabilir.
Ancak böyle bir süreçte mahkemelerin üzerinde oluşabilecek kamuoyu baskısı da göz ardı edilemez.
Unutulmasın ki zamanında yapılacaksa seçime de iki yıl var..."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|HDP Kandil'in arka bahçesi
23 Şubat 2021 06:15
|Oktay'dan AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki
23 Şubat 2021 02:38
|22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
23 Şubat 2021 00:03
|Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var
22 Şubat 2021 23:59
|Erdoğan penaltı kullandı, kaleye Alpay Özalan geçti
22 Şubat 2021 23:35
|HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
22 Şubat 2021 23:23
|Türkiye, F-35 programındaki hakları için girişimde bulunacak
22 Şubat 2021 23:11
|Erdoğan: Berat bey bunu başardığı için kuduruyorlar
22 Şubat 2021 22:03
|'HDP'li Pervin Buldan beni tanımadığım bir numaradan aradı'
22 Şubat 2021 21:11
|Öğrencilere 'staj onayı' dolandırıcılığına karşı uyarılar
22 Şubat 2021 20:48