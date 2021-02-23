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Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.
 23 Şubat 2021 10:30
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Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş ve Hakkari'de 5, Van'da 4, Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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