Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Hakkari ve Muş için çığ uyarısı yapıldı.
|23 Şubat 2021 10:30
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.
Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kilometre kuvvetinde esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş ve Hakkari'de 5, Van'da 4, Bitlis'te 1 derece olması bekleniyor.
Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Kovid-19 Kalkanı' hastanelerde denenmeye başladı
23 Şubat 2021 11:44
|Z kuşağı, teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor
23 Şubat 2021 11:31
|Kovid-19'a karşı 'elektronik maske' geliştirildi
23 Şubat 2021 11:29
|Akıllardaki soru: Pandemi ne zaman biter?
23 Şubat 2021 10:41
|Bebeğini doğuran genç anne koronavirüse yenik düştü!
23 Şubat 2021 10:33
|İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yükselmeye devam ediyor
23 Şubat 2021 10:33
|Çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi
23 Şubat 2021 09:50
|Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi
23 Şubat 2021 09:05
|İstanbul'da trafik yoğunluğu tüm güne yayılıyor
23 Şubat 2021 08:13
|Akıllı bastonla özgürlük çağrısı
23 Şubat 2021 07:52