1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yükselmeye devam ediyor

Barajların su seviyesi son yağışların ardından yüzde 52,29'a yükseldi
 23 Şubat 2021 10:33
+Aa- Yazdır
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yükselmeye devam ediyor

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışların ardından yüzde 52,29'a yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 33,13 arttı. Kar yağışının başladığı 12 Şubat Cuma gününden bu yana ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 5,96 yükseldi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,29 olarak ölçüldü.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 52,22, Terkos'ta yüzde 48,95, Sazlıdere'de yüzde 28,29, Alibey'de yüzde 58,02, Büyükçekmece'de yüzde 55,52, Ömerli'de yüzde 61,57, Darlık'ta yüzde 57,38, Elmalı'da yüzde 59,06, Kazandere'de yüzde 61,34 ve Pabuçdere'de yüzde 35,89 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 453 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 822 bin metreküp oldu.

- Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 23 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 98,27, 2007'de yüzde 55,55, 2008'de yüzde 32,58, 2009'da yüzde 73,16, 2010'da yüzde 97,24, 2011'de yüzde 90,71, 2012'de yüzde 85,43, 2013'te yüzde 83,30, 2014'te yüzde 29,84, 2015'te yüzde 95,59, 2016'da yüzde 86,60, 2017'de yüzde 87,28, 2018'de yüzde 79,96, 2019'da yüzde 91,28, 2020'de yüzde 62,69, 2021'de ise yüzde 52,29 olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Kovid-19 Kalkanı' hastanelerde denenmeye başladı
23 Şubat 2021 11:44		 Z kuşağı, teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor
23 Şubat 2021 11:31
Kovid-19'a karşı 'elektronik maske' geliştirildi
23 Şubat 2021 11:29		 Akıllardaki soru: Pandemi ne zaman biter?
23 Şubat 2021 10:41
Bebeğini doğuran genç anne koronavirüse yenik düştü!
23 Şubat 2021 10:33		 Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı
23 Şubat 2021 10:30
Çift başlı doğan oğlak görenleri şaşkına çevirdi
23 Şubat 2021 09:50		 Üç kişi Tanzanya'dan uçakla yurda getirildi
23 Şubat 2021 09:05
İstanbul'da trafik yoğunluğu tüm güne yayılıyor
23 Şubat 2021 08:13		 Akıllı bastonla özgürlük çağrısı
23 Şubat 2021 07:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:10 - Taş ocağında ölen 3 işçinin ölüm nedeni belli oldu12:05 - Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı11:58 - Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi11:55 - Üniversite şehirlerinde kiralık evler boş kaldı: Esnaf öğrencileri bekliyor11:55 - 1 günde 3 yunusun ölü bulunmasının nedeni ortaya çıktı11:53 - Bu ilçeye il dışından gelenler 10 gün karantinaya alınacak
11:44 - 'Kovid-19 Kalkanı' hastanelerde denenmeye başladı11:33 - Sosyal medyada çocuklar için risk taşıyan 1027 içeriğe müdahale etti11:31 - Z kuşağı, teknolojik altyapısı kuvvetli mesleklere yöneliyor11:29 - Kovid-19'a karşı 'elektronik maske' geliştirildi11:27 - Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç öldü11:24 - Yaygınlaşan uzaktan çalışma sistemi konut ve konaklama tercihlerini değiştirdi
11:24 - Para alamayınca dayısının otomobilini parçaladı11:23 - Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit ödemesi 1 Mart'a kadar yapılmalı11:20 - Altının gram fiyatı 408 liradan işlem görüyor11:15 - Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!11:12 - Akkuyu NGS'nin bu yıl sonunda yüzde 27,5'inin tamamlanması hedefleniyor
11:06 - Bahçeli: Bizim dağa gönderecek tek bir gencimiz yoktur
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Bir anda ara seçim olabilir
Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elektrikli yılan balığı 1
Forvo 1
tehlikeli meslekler 3
evlenmeyin diyen evli insan 10
define 1
yarım gorani 1
Matkap 2
yapay elementler 1
okullar açıldı 1
duvar kağıdı 2
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam