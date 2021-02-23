Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, 'Reform gündemli bahar' başlıklı bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinede ve parti yönetiminde değişiklikler yapacağını iddia etti.

Fırat, "AK Parti'de kongre sürecinde sona geliniyor. 24 Mart günü büyük kongre yapılacak. AK Parti kulislerinde kongre sürecinde, yani önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem kabinede hem de parti yönetiminde bazı değişikliklere gideceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.

Fırat ayrıca, Erdoğan'ın söz konusu değişikliklerle birlikte reformlara da ağırlık vererek 2023 yılına hazırlık yapacağını iddia etti:

"Erdoğan'ın bu değişikliklerle reformlara ve ekonomiye ağırlık vererek, 2023 yılına da hazırlık yapacağı konuşuluyor. Avrupa Birliği ve ABD'ye, onlardan gelen tüm olumsuz adımlara rağmen "kazan-kazan" formülüne dayalı, iyi ilişkiler kurulmak istendiği mesajı veriliyor. Batı'nın Türkiye'den insan hakları ve demokrasi konusunda somut adımlar görmek istediği de biliniyor. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklanması bekleniyor."