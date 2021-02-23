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Bu ilçeye il dışından gelenler 10 gün karantinaya alınacak

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine il dışından geleceklerin 10 gün karantinada kalması kararlaştırıldı.
 23 Şubat 2021 11:53
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Bu ilçeye il dışından gelenler 10 gün karantinaya alınacak

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede vaka sayısının hızlı artış gösterdiği, bunun İstanbul başta olmak üzere il dışından gelen vatandaşlardan kaynaklandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulumuzca il dışından ilçemize gelen vatandaşlarımızın 10 gün süreyle karantinaya alınması, buna uyulmaması durumunda idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır." bilgisi verildi.
Anadolu Ajansı
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