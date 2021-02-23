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Uyanış: Büyük Selçuklu'da ilginç hata

TRT 1'de yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 22. bölümünde herkesi şaşırtan bir mantık hatası tespit edildi.
 23 Şubat 2021 13:08
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Uyanış: Büyük Selçuklu'da ilginç hata

TRT 1'de Büyük Selçuklu devletinin anlatıldığı Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 22. bölümü yayınlandı.

Uyanış Büyük Selçuklu 22. Bölümde ne oldu?

Tekiş'in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi; sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan Tapar'ın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine Başulu'nun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar'ın askeri Başulu'nun mezarını açamadan engellenmişti. Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah'a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar'a tokat atarak ordu pazarı imalathanesinden ayrılmıştı.

Melikşah'ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Markus'un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek midir? Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melikşah'ın içi vicdan azabıyla dolacaktır.

Öte yandan sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş'in amacı Melikşah'ı tahttan indirmektir.

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'da İlteber'den alacaklı olan tüccarları galeyana getirmeyi başarmış ve yüreğinde taze bir baba acısıyla kavrulan Turna'yı köşeye sıkıştırmaya çabalamış fakat başarısız olmuştu. Vazgeçmeyen Faysal, Sencer'in Şelemzar'daki ağırlığını göstererek Erbatur'u isyan etmesi için kışkırtmıştı. Sencer, Erbatur'u cezalandırıp Şelemzar'da asayişi sağlamıştı.

Dikkatlerden kaçmayan hata

Öte yandan dizide arka arkaya yaşanan iki sahnedeki uyumsuzluk dikkatlerden kaçmadı.

Sencer'in Haçlılarca pusuya düşürüldüğü yerde hiç kar yokken Kont Albert'in pusuya düştüğü yerin kar altında olması dikkatli izleyiciler tarafından hemen fark edildi.

Sencer ve adamları Kont Albert'e doğru giderken iklimin bu kadar farklı olması hem mantık hem de çekim hatası olarak değerlendirildi.
Memurlar.Net
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