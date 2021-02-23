Ton balıklarının paketlenme görüntüleri tepki çekti

Sosyal medyadan yayınlanan bir videoda, ton balıklarının paketleme aşamasına dair görüntüler yer alıyor.

Videoda, çıplak elle dokunulan ton balıklarının yapılma aşamasında hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüldü.

Twitter'da 'Denetle' hesabından yapılan paylaşımda, "Demek ki el değmeden üretilmiyormuş. Sosyal medyada bir influencer tarafından paylaşılan bu video ton balıklarının paketleme aşamasını gösteriyor. İlginç olan ürün içeriğinde salamura suyu olduğu yazmıyor. İçerik beyanında sadece ton balığı, zeytinyağı ve tuz var" ifadelerine yer verildi.

Gıda Dedektifi ve Denetle Yöneticisi Musa Özsoy da "Otomasyon olmaması bir yana, üretimin temizlik kovasına doldurulmuş izlenebilirliği tartışılır zeytinyağıyla yapılmasına söyleyecek söz yok. Bu durum bana hiç normal gelmiyor. Şunu küçük bir firma yapsa ne olurdu?" diye yazdı.