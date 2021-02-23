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Bakan Selçuk: Çok önemli iki haftanın ortasındayız

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız' dedi.
 23 Şubat 2021 13:56
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Bakan Selçuk: Çok önemli iki haftanın ortasındayız

Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;

Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.
Memurlar.Net
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