Bakan Selçuk: Çok önemli iki haftanın ortasındayız
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız' dedi.
|23 Şubat 2021 13:56
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Bakan Selçuk'un açıklamaları şöyle;
Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.
Bizim için çok önemli iki haftanın ortasındayız. Geçen hafta köy okullarımızı açtık, Pazartesi günü de İlkokullarımız ile 8 ve 12. sınıflarımızda yüz yüze eğitime başlıyoruz. Bu sevinci tüm evlatlarımızla yaşamak hepimizin ortak çabası olmalı.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) February 23, 2021
Eğitimde Bu Hafta
15-21 Şubat 2021 pic.twitter.com/QE16SPFFxS
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