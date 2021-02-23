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İnternetten, konteyner yalanıyla 600 bin lira dolandırdılar

31 ilde 88 vatandaşı, sosyal medya ve internet siteleri üzerinden konteyner satma vaadiyle yaklaşık 600 bin TL dolandıran 'hayali konteyner' çetesine yönelik Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı.
 23 Şubat 2021 14:11
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İnternetten, konteyner yalanıyla 600 bin lira dolandırdılar

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de vatandaşların internetten konteyner satın almak isterken dolandırıldıkları yönünde çok sayıda ihbarda bulunması sonrasında, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, vatandaşları dolandıran şahısların aynı çetenin üyeleri olduğunu belirledi. Derinleştirilen soruşturmada, çete üyelerinin alışveriş siteleri ve sosyal medya üzerinden satmaya çalıştıkları hayali konteynerler karşılığında vatandaşlardan 'kapora' ve nakliyat ücreti adı altında para aldıkları ve bu paraları 3. şahıs vatandaşların banka hesaplarına gönderdikleri tespit edildi. Şahısların vatandaşlardan sonra para aldıktan sonra ise kayıplara karıştıkları belirlendi.

31 ilde 88 vatandaşı dolandırdıkları belirlenen çeteye operasyon

Çete üyelerini takibe alan ekipler, 19 Şubat tarihinde Kocaeli merkezli, İstanbul'un da aralarında olduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin burada yapılan işlemlerinde aynı yöntemle, 31 ilde 88 vatandaşı yaklaşık 600 bin TL dolandırdığı tespit edildi. Şahıslardan 31'i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

9 kişi adliyeye sevk edildi

9 şüpheli ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Daha önce olayla ilgili düzenlenen farklı bir operasyonda gözaltına alınan 3 kişinin ise tutuklandığı ve cezaevinde oldukları öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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