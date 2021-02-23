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İçişleri, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
 23 Şubat 2021 14:51
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İçişleri, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK'dan kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha ülkeye girişte güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

PKK'da çözülmenin devam ettiği bildirilen açıklamada, teslim olan teröristin 2019'da terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, Ocak ve Şubat 2021'de teslim olan örgüt mensubu sayısının 29'a yükseldiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı
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