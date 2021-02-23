Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu okullarımızın açılış törenini anlamlı buluyorum. Ankara'da açılışını yaptığımız tesislerin şehrimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün tek açılış töreniyle 326 eğitim - öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu okullarımızın bir kısmı sıfırdan inşa edilirken bir kısmı da yıkılarak yeniden yapılmıştır. Depreme dayanıksız olan 1116 derslikli 88 okulu yıkarak yerlerine yeni okullar yaptık. 184 okulumuz daha Ankara'da tekli eğitime geçecektir. Şehrimizde tekli eğitim yapan okulların oranı yüzde 95'e yükselecektir. İnşallah başkentimizde ikili eğitim öğretimi kaldırarak eğitim ve öğretimde bir eşiği daha aşmış olacağız.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPACAĞIZ

Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.

Bizden önce vesayetçi, tek tipçi renkler hakimdi. Eğitim ve öğretim sistemimizi de bu jakoben bakış açısından kurtarmaya çalıştık. Orta okullarda, lise eğitimini destekleyecek şekilde seçmeli dersler oluşturduk. Ülkemizde bir dönem gizli saklı yürütülen Kuran'ı Kerim eğitimini tüm öğrencilerimiz için erişilebilir hale getirdik. Geçmiş yıllarda Türkiye, korkuların, kuyrukların ülkesiydi. Eğitim hayatımız 80-90 kişilik sınıflardaydı. Şimdiki gibi 20-30 kişilik sınıflarda değil. Taşradaki okulların durumu daha vahimdi. Öğrenciler ısınmak için çantalarının yanında yakacak da getirirdi. Okuluma ki yakın okul sayılırdı, yarım saatte giderdik. Şimdi özellikle ısrarla diyoruz ki okulumuzu inşa ederken spor salonlarımızı yapacağız, hatta daha da ileri gidiyoruz, tribün de yapacağız. Bir çok okulumuzda yapılıyor. Bu tablo İstanbul, Ankara dahil ülkemizin bir çok şehrinde olumsuzu yaşanıyordu, olumluya çevirdik. Tüm okullarımıza bir kütüphane kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülke genelindeki toplam 29 bin kütüphanemizle öğrencilerimize hizmet sunuyoruz. İhtiyaç duyulan her şeyin olduğu okulların sayısı artıyor.

Şimdi bir çok ülke bizim eğitim - öğretim imkanlarını örnek alıyor. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de ihtiyaçlar, beklentiler ve yönelimler zamanla değişiyor. Zamana karşı durmak yel değirmenlerine meydan okumaktan farksızdır. Geçmişten ders alarak, geçmişe de takılıp kalmadan geleceğe yürümemiz gerekiyor. Geçmişin zihniyeti ile yarının Türkiyesi'ni inşa edemeyiz.

AŞILAMADA 7.5 MiLYONU GEÇTİK

Koronavirüs salgını ile beraber eğitim - öğretimde dijitalleşme hiç olmadığı kadar öne çıktı. Bir taraftan kaybederken öbür tarafta da çok farklı bir mesafeyi aldık. DSÖ bir açıklama yaptı, 2022 başında bu salgının inşallah sona ereceği müjdelerini veriyor. İnşallah dedikleri gibi olur. Hazırlığımızı yapmamız lazım ama rehavete kapılamayız. Şu anda dünyada aşılamayı en başarılı yürüten ülke Türkiye. Dün itibariyle hamdolsun 7.5 milyonu buldu. Yeni takviyeler yine alıyoruz çünkü herhangi bir rehavet çökerse Allah göstermesin altından kalkamaz, bedelini ödeyemeyiz.

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Yine bu dönemde EBA TV ve internetle uzaktan eğitimi başarıyla yürüttük. 12 bin 500 saat yayın yaptık. EBA canlı dersleri devreye aldık. Günlük 3 milyon canlı ders kapasitesini yakaladık. Bu platform 2020'de dünyada en fazla ziyaret edilen internet sitesi olmuştur. 657 bini salgın döneminde olmak üzere bugüne kadar toplam 2 milyon tablet bilgisayarı öğrencilerimize ulaştırdık. Vaka ve hasta sayılarının azalmasına bağlı olarak peyderpey okullarımızda yüz yüze eğitimi başlatıyoruz. Köy okullarında 15 Şubat'ta başladık. 1 Mart'tan itibaren 8 ve 12.'nci sınıflarda yüz yüze eğitime başlıyoruz. En kısa zamanda öğretmenler ile öğrencilerimizi buluşturmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Vaka ve hasta sayısının azalmasıyla önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Sizlerden temizlik - maske - mesafe kurallarına riayet etmenizi istiyorum.