Zirve Yayınevi soruşturmasında 'yalan ifade' veren 10 kişiye dava
|23 Şubat 2021 15:50
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Malatya'da 18 Nisan 2007'de meydana gelen olayla ilgili geçmişte yargılanan müştekiler emekli Orgeneral Hurşit Tolon, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ve Haydar Yeşil, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Müştekiler verdikleri dilekçede, FETÖ/PDY'nin kendileri hakkında sahte ihbar mektubu yazdırdığını, basında olayı azmettirdiklerine yönelik haberler çıkartıldığını, gizli tanığın beyanıyla iftiraya uğradıklarını ve kendilerine yönelik kumpas kurulduğunu belirtti.
Konuyla ilgili suç duyurularını ve müştekilerin başvurusunu değerlendiren Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında, olay tarihinde örgüt içerisinde yer aldığı belirlenen bazı kişilerin ifadesini aldı.
Soruşturmayı tamamlayan Başsavcılık, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Hamdullah Bayram Öztürk ve Rıdvan Akovalı ile gizli tanık olarak ifade veren İlker Çınar'ın arasında bulunduğu 10 kişi hakkında "iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından dava açtı.
İlker Çınar'ın ayrıca "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasından da cezalandırılması talep edildi.
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