Kaza yapan motosikletlinin yardımına Sağlık Müdürü yetişti
Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsüne ilk müdahale, olay yerinden geçen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından yapıldı.
|23 Şubat 2021 16:46
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Kiremitocağı Mahallesi Kadırga Sokak'ta seyreden Nedim Sezgin'in kullandığı 81 DT 330 plakalı motosiklet, kavşakta Hanife K. yönetimindeki 78 ACC 180 plakalı otomobille çarpıştı.
Yere düşerek yaralanan motosiklet sürücüsü Sezgin'e olay yerinden geçen İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz tarafından ilk müdahale yapıldı.
Yaralı motosiklet sürücüsü, daha sonra sağlık personeline teslim edilerek Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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