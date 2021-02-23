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Hemşireye yumruklu ve kafalı saldırı kamerada

Gaziosmanpaşa'da alkollü olduğu belirtilen bir grup, özel bir tıp merkezine girerek hemşireyi dövdü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
 23 Şubat 2021 17:49
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Olay dün saat 17.30 sıralarında Gaziosmanpaşa'da özel bir tıp merkezinde yaşandı. Tıp merkezinin önüne gelen alkollü grup, sağlık çalışanlarına hiç bir neden yokken laf attı. Daha sonra içeriye giren gruptaki 2 kişi, hemşire Süleyman Gül'e saldırdı. Daha önce de aynı gerekçe ile şikayetçi oldukları T.T ve M.Ş.'nin hemşire Süleyman Gül'e saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gül'e yumruk ve kafa atan saldırganlardan daha sonra hızla uzaklaştı.

Süleyman Gül, aynı saldırganların daha önce tıp merkezinde olay çıkardığını, şikayetçi olduklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Gül, yeniden şikayetçi olup darp raporu aldığını belirterek sağlıkçılara şiddetin bir an önce son bulmasını dilediğini söyledi.

"2 YUMRUK YEDİM, BURNUMA KAFA ATTI; BUNUN SON BULMASINI İSTİYORUZ"

2 saldırgan tarafından darp edilen hemşire Süleyman Gül, "Akşam saat 17.30 civarında ters yönden bir araba yaklaştı. Camdan bize 'Buraya gelin, arabaya gel' işareti yapmaya başladılar. Biz zaten şahısları daha önceden tanıyoruz. Daha önce de gelip bize bıçak çekmişlerdi. İçeride hasta olduğunu beyan ettik. Onların içeri gelmesi gerektiğini söyledik. O da 'Geleceksin, nasıl gelmezsin' demeye başladı. İçeri girdi ve arkasından diğer arkadaşı geldi. Arabada 5-6 kişilerdi ama içeriye 2 kişi girdi. 2 kişi saldırdı. Birisini arkadaşlarım sakinleştirmeye çalıştı dışarı çıkardılar. Diğeri içerde kaldı. Darp etmeye başladı zaten. Gözüme 2 yumruk yedim, burnuma kafa attı" şeklinde konuştu.

"BU İLK DEĞİL, DAHA ÖNCE DE ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Aynı saldırganların daha önce de tıp merkezinde olay çıkardıklarını söyleyen hemşire Süleyman Gül, "Bunu ilk defa yaşamıyoruz zaten daha önce de bıçak çektiler aynı yerde acil serviste. Bizim yerimizde bayan arkadaşlarımız da olabilirdi gece nöbetinde. Daha kötü de sonuçlanabilirdi. Zaten küfürler, tehditler ediyordu sürekli. 'Nasıl gelmezsin öldürürüm seni' diyordu. Artık korkmaya başladık. Çözüm de bulunamıyor. Daha önce de şikayetçi olduk, aldılar ve tekrar bıraktılar. Alıyorlar, 1 gün sonra adamı geri görüyoruz. Artık bunun bir sonuca bağlanmasını, son bulmasını istiyoruz. Korkmaya başladık. Bugün mala geldi yani şimdiki halinden sonra, yarın cana gelecek yani. Daha öncelerde de oluyordu ama özellikle pandemi döneminden beri sık sık yaşamaya başladık. Her yer kapalı gidecek yer bulamıyorlar herhalde. Zaten alkollüydüler. Arabadan inerken alkol şişelerini yana bırakıp indi adam. Her geldiklerinde böyleler. Artık bu bir son bulsun" diye konuştu.
DHA
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