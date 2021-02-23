1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'teki mağaza indirimi koronavirüsü unutturdu

Başkent'te bir züccaciye mağazası indirim kararı aldı. İndirimi duyan vatandaşlar, Covid-19 tedbirlerini hiçe sayarak mağazaya akın etti. Mağazanın önünde adeta koronaya davet çıkaran uzun kuyruklar oluştu.
 23 Şubat 2021 17:20
+Aa- Yazdır
Başkent'teki mağaza indirimi koronavirüsü unutturdu

Ankara'nın Sincan ilçesinde yer alan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir züccaciye dükkanındaki indirim, vatandaşların yoğun kalabalıklar oluşturmasına sebep oldu. Kalabalık bir şekilde mağaza kuyruğuna dahil olan vatandaşlar, sanki salgın hiç yokmuş gibi davrandılar. Covid-19 tedbirlerinin ve sosyal mesafenin hiçe sayıldığı mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu. Kuyrukta bulunan yüzlerce vatandaş, indirimli ürünleri alabilmek için dakikalarca sırada bekledi.

"Allah devletimizin yardımcısı olsun"

Vatandaşların pandemi önlemlerini hiçe saydığını vurgulayan mahalle esnafı Doğan İnce ise, "Biz anlamıyoruz. Bakın ben esnafım ve sırf bu koronadan dolayı cumartesi, pazar günleri dükkanımızı açamıyoruz. Yeter ki insanların sağlığı, canı güvende olsun. Ama böyle yerler ve bu tarz düşüncesiz insanlar, bütün devletin yapmış olduğu çabaları, gayreti boşa çıkartıyor. Biz artık bu insanları, 3 kuruşa tamah edenleri, Allah'a havale ediyoruz. Allah devletimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hemşire, şiddet uygulayan zanlıyı 'hasta pijaması' karşılığında affetti
23 Şubat 2021 17:14		 Rahip Brunson'ın evi yıkıldı
23 Şubat 2021 17:07
Bu ilimiz, vaka artışında kırmızı listeye geçti, denetimler arttı
23 Şubat 2021 16:55		 Kaza yapan motosikletlinin yardımına Sağlık Müdürü yetişti
23 Şubat 2021 16:46
Normalleşme konuşulurken o ilden endişe dolu görüntüler
23 Şubat 2021 16:21		 Validen uyarı: Açık, kapalı her alanda maske ve mesafeye dikkat
23 Şubat 2021 16:11
Sağlık çalışanlarına destek için hastaneyi ücretsiz boyadılar
23 Şubat 2021 13:48		 Bir ilçe daha koronavirüsten arındırıldı
23 Şubat 2021 10:44
Sırrını çözebilen yok! En genci 15 milyon yaşında
22 Şubat 2021 20:12		 Vali sokak sokak dolaşıp 'koronavirüs' uyarısı yaptı
22 Şubat 2021 17:41
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:37 - Siirt merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı17:29 - Özlem Zengin'e hakaret eden avukatın tutuklanması istendi17:27 - Atıf yapılmış yayın sayısı en yüksek üniversite Hacettepe oldu17:20 - Başkent'teki mağaza indirimi koronavirüsü unutturdu17:16 - Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu17:14 - Hemşire, şiddet uygulayan zanlıyı 'hasta pijaması' karşılığında affetti
17:07 - Rahip Brunson'ın evi yıkıldı17:02 - Aksaray'da cezaları onanan FETÖ zanlıları tutuklandı16:55 - Bu ilimiz, vaka artışında kırmızı listeye geçti, denetimler arttı16:46 - Kaza yapan motosikletlinin yardımına Sağlık Müdürü yetişti16:40 - TOBB 50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka eğitimi verecek16:32 - Bakan Selçuk: Okul sadece sınıfta ders yapılan mekan değil
16:26 - İstanbul'da tedirgin eden görüntü: 'Hassas' seviyeye ulaştı16:21 - Normalleşme konuşulurken o ilden endişe dolu görüntüler16:11 - Validen uyarı: Açık, kapalı her alanda maske ve mesafeye dikkat16:08 - Parkta bayılan hastaya müdahale için gitti, evlilik teklifi aldı16:00 - Kılıçdaroğlu: Damat başarılıysa neden görevden alındı
15:53 - Hatayspor'lu Boupendza'nın yeni takımı belli oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Erdoğan açıkladı... 20 bin yeni öğretmen alınacak
Adalet Bakanlığı 1718 kişilik daha personel alım ilanı yayımlayacak
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!
Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
Bir anda ara seçim olabilir
Özlem Zengin'e hakaret eden avukatın tutuklanması istendi
Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Takalotça 1
bi şey diyecektim 3
Kimi Hindu kimi yamyam kimi bilmem ne bela 1
sözlük yazarlarının asabi oluşu 11
okullar açıldı 1
kemal sunal 2
Matkap 2
d vitamini eksikliği 4
evlenmeyin diyen evli insan 10
pencere cam filmi 2
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam