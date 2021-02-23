Siirt merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Siirt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
|23 Şubat 2021 17:37
|+Aa- Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında halen aktif görevli askeri personelin de bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Siirt merkezli Şanlıurfa, İzmir, Hakkari ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılar yakalandı.
Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınarak Siirt'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MSB: Gara bölgesinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
23 Şubat 2021 18:58
|Aksaray'da cezaları onanan FETÖ zanlıları tutuklandı
23 Şubat 2021 17:02
|İçişleri, bu yıl teslim olan terörist sayısının 29 olduğunu bildirdi
23 Şubat 2021 14:51
|Memur olarak çalışan sanığa FETÖ'den hapis cezası
23 Şubat 2021 13:32
|2 muvazzaf astsubayın da olduğu 6 kişiye FETÖ gözaltısı
23 Şubat 2021 13:26
|Orman yakma talimatı veren terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
23 Şubat 2021 13:21
|Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 57 gözaltı kararı
23 Şubat 2021 12:05
|Sızma girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
23 Şubat 2021 11:58
|Konya'da FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına operasyonu: 12 gözaltı
23 Şubat 2021 10:23
|Kırmızı bültenle aranan Fransa vatandaşı DEAŞ üyesi kadın yakalandı
23 Şubat 2021 09:52