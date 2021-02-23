Türk doktorlar gazileri tedavi için Azerbaycan'a gitti
|23 Şubat 2021 21:22
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Azerbaycan'da hizmet gösteren YAŞAT Vakfı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ve Devlet Zorunlu Sağlık Sigortası Ajansı'nın girişimiyle Türkiye'den Azerbaycan'a aralarında ortopedistler, beyin cerrahları ve genel cerrahların da bulunduğu doktorlardan oluşan bir sağlık ekibi götürüldü.
Haber Global'de yer alan habere göre; Türkiye'den gelen sağlık ekibi, Karabağ'ın işgalden kurtarıldığı 'Azerbaycan'ın Vatan Savaşı'nda ağır yaralanmış 150'den fazla gazi askeri muayene ediyor.
Sağlık ekibinde yer alan Prof.Dr. Sami Sökücü, Gazileri görmek için Azerbaycan'ın YAŞAT Vakfı'nın daveti üzerine geldiklerini belirterek "Burada gazilerimizi doktorlarımızla birlikte değerlendirdik. Hastaların tedavilerinin nasıl süreceği konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk" diye konuştu.
Gazilerden Habib Namazov ise, "Sniper ateşiyle yaralandım. Burada bizimle çok ilgilenildi. Bugün de vakıf tarafından Türkiye'den getirilen sağlık ekibi tarafından muayene edildik" dedi.
Öte yandan Azerbaycan YAŞAT Vakfı, gerekiyorsa ağır yaralı olan gazilerin doktor görüşü alınarak tedavi için yurt dışına gönderilmesini de sağlayacak.
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