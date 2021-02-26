Diyanet, 5 bin kişilik alımda sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
|26 Şubat 2021 21:00
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Diyanet İşleri Başkanlığı, taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan Kur'an Kursu Öğreticiliğine 1500, İmam-Hatiplik kadrolarına 3500, Müezzin Kayyımlık kadrolarında 100 olmak üzere toplam 5 bin 100 personel alınmasına ilişkin yazılı ve sözlü sınav süreçlerini, koronavirüs (covid-19) tedbirlerine uygun bir şekilde başarıyla tamamlanarak sınav sonuçları açıklandı.
DİYANET İŞLERİ BALKANLIĞININ AÇIKLADIĞI TERCİH DUYURUSU İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:
2020 Yılı 4/B Sözleşmeli (KKÖ, İ-H, M-K) Alımı Sınavı'na katılan adaylar, sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.
Sözlü sınav sonucuna göre ilan edilen kontenjan sayısına girerek tercih yapmaya hak kazanan adaylar, tercih işlemlerini sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştireceklerdir.
Atanma işlemlerine esas olmak üzere;
1. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar 25 tercih yapabilecektir.
2. Adaylar isteğe bağlı olarak;
- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."
- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneklerinden herhangi birini mutlaka işaretleyecektir.
- Tercihlerine yerleştirilemeyen adaylardan; "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul ediyorum."
seçeneğini işaretleyenler öncelikli olarak tercihte bulunduğu illerdeki boş kalan kadrolardan herhangi birine, bunun mümkün olmaması halinde ilan edilen görev yerlerinden boş kalan yerlere kontenjan adedince bilgisayar kurası ile yerleştirilecektir.
- "Re'sen yerleştirilerek atanmayı kabul etmiyorum." seçeneğini işaretleyen adaylardan tercihlerine yerleşemeyenler ile hiç tercih yapmayanların; atama işlemleri yapılmayacak ve adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaktır.
3. Adaylar tercih işlemlerini 26.02.2021 - 05.03.2021 (saat 23:55) tarihleri arasında yapacaktır.
4. Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden 10.03.2021 tarihinde öğrenebileceklerdir.
5. Tercihlere yerleştirme işlemlerinde sözlü sınav başarı puanı yüksek olana
öncelik verilecektir. Sözlü sınav başarı puanlarının eşitliği halinde;
- KPSS puanı yüksek olana,
- KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana,
- Doğum tarihi önce olana,
öncelik verilecektir.
6. Sınav sonucu, yerleştirmesi yapılanlar üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorunda olacaklardır.
7. Tercih yapıp tercihlerinden birine yerleştiği halde süresi içinde kanuni
mazereti olmaksızın görevine başlamayanların atama işlemleri yapılmayacak ve
adaylar atanma haklarından feragat etmiş sayılacaklardır.
İlgililere duyurulur.
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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