2020 ALES/2 sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2020 ALES/2 sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
|02 Mart 2021 16:33
|+Aa- Yazdır
2020-ALES/2 Sınav Sonuçları Açıklandı
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Mart 2021 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI2020 ALES/2 cevap kağıtları erişime açıldı
6 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Eylem planında mülakat düzenlemesi yer almadı
02 Mart 2021 15:50
|İnsan Hakları Eylem Planında yer alan KPSS maddesi
02 Mart 2021 15:33
|Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli 196 destek personeli alacak
01 Mart 2021 14:13
|İpekyolu belediyesi belediyecilikle ilgili o kadar bölüm varken bu bölümleri tercih etti
01 Mart 2021 13:36
|YÖKDİL sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
28 Şubat 2021 13:15
|MBSTS sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
27 Şubat 2021 16:15
|Diyanet, 5 bin kişilik alımda sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
26 Şubat 2021 21:00
|Kamuya girişlerde sözlü sınav kaldırılsa devrim olur
26 Şubat 2021 11:00
|Gazi Üniversitesi sınavı çok zor yapınca, TİGEM'in personel alımında kadrolar boş kaldı
26 Şubat 2021 10:04
|20 bin öğretmen atamasında boş kontenjanlara atama yapıldı
26 Şubat 2021 08:48