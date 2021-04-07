Müzik mezunları 1 derece alır mı?
YÖK Başkanlığı, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik programından mezun olanların 657 sayılı Kanunun 36/A-2 hükmü gereğince giriş derece ve kademelerine bir derece eklenebileceğine karar verdi.
|07 Nisan 2021 11:06
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YÖK Başkanlığı, Müzik programı mezunları için önemli bir karar verdi. Bu ay başında alınan karara göre, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik programının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-2 hükmü kapsamına girdiğini ve giriş derece ve kademelerine bir derece eklenebileceğine karar verdi.
İŞTE YÖK KARARI
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