Ziraat Bankası 230 personel alacak

Ziraat Katılım Bankası, 100 Uzman Yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 26 Mart 2021.

Başvuru sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir:

Ziraat Katılım Bankası 100 Uzman Yardımcısı alacak

Başvurular 09-26 Mart 2021 Cuma günü saat 23.59'a kadar Anadolu Üniversitesi'nin sınavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesine üye olmak suretiyle yapılacaktır. Başvuru formu aday tarafından noksansız olarak doldurulacak ve adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı taranarak Başvuru Sistemi'ne eklenecektir. Fotoğrafı bulunmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Sınava başvuracak adaylar, sınav maliyeti olarak 195 TL sınav ücreti ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında üniversitenin sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak

Ziraat Teknoloji A.Ş 30 Uzman Yardımcısı alacak

Ziraat,İş Analisti, Altyapı Sistem Mühendisi , Yazılım mühendisi alımı yapacak

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da tek bir oturumda gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak

Ziraat Bankası 80 Uzman Yardımcısı alacak

Sınav süreci yazılı ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

Çalışma ili İstanbul'dur.

Adayların mezuniyetlerine göre İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecektir.

Ziraat Bankası, İstanbul ilindeki Genel Müdürlük Birimleri ile Kurumsal ve Girişimci Şubelerinde görevlendirilmek üzere 80 Uzman Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır. Sınava başvuracak adaylar, sınav maliyeti olarak 195 TL sınav ücreti ödeyecektir. Ödeme işlemi, sınav başvurusu esnasında üniversitenin sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet sitesi üzerinden kredi/banka kartı ile gerçekleştirilecektir. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Ziraat Bankası 20 Müfettiş Yardımcısı alacak

Bankamız Teftiş Kurulu'nda İstanbul merkezli olarak görev almak üzere 20 Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmesi planlanmaktadır. Adayların mezuniyetlerine göre İdari ve Mühendislik olmak üzere 2 farklı alanda yazılı sınav düzenlenecektir.

Yazılı sınav Anadolu Üniversitesi tarafından 2 merkezde (Ankara ve İstanbul) 24 Nisan 2021 Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecektir.