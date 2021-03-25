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Kanada'da eğitim gören Türk genci 'Genç Uzay Girişimcileri' yarışmasında üçüncü oldu

Kanada'nın Vancouver kentindeki British Columbia Üniversitesinde eğitim gören Kuthan Çelebi, Kanada genelinde düzenlenen Genç Uzay Girişimcileri yarışmasında ekibiyle üçüncü oldu.
 25 Mart 2021 09:59
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Kanada'da eğitim gören Türk genci 'Genç Uzay Girişimcileri' yarışmasında üçüncü oldu

Kuthan Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzayın çocukluk yıllarından itibaren ilgisini çektiğini söyledi.

Üniversitedeki eğitimi sırasında pek çok projede yer alma şansı bulduğunu ifade eden Çelebi, "Uluslararası bir organizasyon olan Students for Exploration and Development of Space (Uzayın Keşfi ve Geliştirilmesi için Öğrenciler) tarafından düzenlenen Young Space Entrepreneurs (Genç Uzay Girişimcileri) yarışmasına katıldım. Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletinden iki kişi ile ekip kurup projeyi geliştirdim. Yarışmanın sonucunda Kanada çapında katılan takımlar arasından üçüncülük ödülüne layık görüldük. Seçkin bir jüri tarafından belirlenen bu ödül sayesinde, yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir başarı elde etmiş olduk." diye konuştu.

Çelebi, dereceye girdikleri projenin, uzay çalışmalarında maliyetleri azaltacağını belirterek "Dünyada bilim insanları tarafından uzay için geliştirilen birçok bilimsel çalışma, sertifikasyon ve uzay testleri için sırada bekliyor. Bu süreç çok uzun ve oldukça pahalı. Ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonundaki bir astronotun araştırmacılar tarafından satın alınan bir saatlik ücreti 130 bin ABD doları." dedi.

Geliştirdikleri projenin, bu işlemleri astronotlara gerek kalmadan otomatik yapmayı esas alan bir dizi robot ve otomasyon sistemini içerdiğini anlatan Çelebi, "Bu da hem pahalı ve uzun bir süreci ortadan kaldırıyor hem de bilimsel çalışmaların kısa sürede sonuçlanmasını beraberinde getiriyor." ifadesini kullandı.

Çelebi, yarışma süresince Kanada, ABD ve Avrupa'dan, uzay ajansları ve pek çok öncü şirketle görüşüp projelerini sektörün ihtiyaç ve imkanlarına göre uyarladıklarını ifade etti.

Biyoloji dalında hücre araştırmaları yapan bir bilim insanının, senelerce sıra bekleyerek deneyinin uzaya gönderilmesini beklemek zorunda olduğuna dikkati çeken Çelebi, "Bunun sebebi, tasarladıkları deneyi uzaya gitmeye hazır hale getirecek mühendislik ve test hizmetlerini pahalı bürokratik süreçlerle elde edebilmeleri. Biz, bu hizmeti çok daha hızlı ve ucuz donanım ürünleri ile bilim insanlarına sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kuthan Çelebi şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, uzayda yer çekimsiz ortamda yapılacak araştırmaların milyon dolarları aşan yüksek maliyet ve sürelerini birkaç kat azaltabilecek bir hizmet ve ürün yelpazesi oluşturduk. Yeryüzünde sahip olduğumuz birçok rahatlık uzayda mevcut olmadığından, uzaya gönderilen ürünlerin birçok ekstra özelliğe sahip olması gerekiyor. Biz de bu sistemlerin mühendislik tasarımını üstlenerek, bilim insanlarına sadece deneylerine odaklanma imkanı sunuyoruz. Türkiye'de uzay sektörünün gelişimini ve son olarak Türkiye Uzay Ajansının 10 yıllık programını ilgiyle takip ediyorum. Uzay alanında edineceğim tecrübelerimi ileride ülkeme fayda sağlamak için kullanmayı arzuluyorum."

Anadolu Ajansı
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