Ücretli öğretmenlere soruşturma açılarak disiplin cezası verilebilir mi?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun; "Disiplin Amiri ve Disiplin Cezaları" başlıklı 124. maddesi 2. fıkrasındaki; "Kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin Devlet memuru olarak emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 125 inci maddede sıralanan disiplin cezalarından birisi verilir." hükümlerine göre devlet memurlarına soruşturma açılarak disiplin cezası verilebilmektedir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun; "İstihdam Şekilleri" başlıklı 4. maddesinde ücretli öğretmenlik istihdam şekli olarak düzenlenmemiştir. Dolayısıyla ücretli öğretmenler 6578 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir personel değildir.

Ücretli Öğretmenler; Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar'ın "Ders ücreti karşılığında görevlendirme" başlıklı 9. maddesine göre Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde görevlendirilebilmektedir.

İşte o madde;

"Ders ücreti karşılığında görevlendirme

MADDE 9- (1) Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde;

a)Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmi görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate, kadar ek ders görevi verilebilir.

b)İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

1)Resmi görevi bulunanlara haftada 10 saate,

2)Resmi görevi bulunmayanlara haftada 40 saate, kadar okul öncesi, mesleki ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir."

Ücretli Öğretmenler ile ilgili bu mevzuat hükmü haricinde herhangi bir mevzuat hükmü bulunmamaktadır. Ücretli Öğretmenler, Öğretmen sayısının yetersiz olması halinde il milli eğitim müdürlüklerinin yayımladıkları duyurularda bazı şartlara bağlı olarak görevlendirildiklerinden olası bir disiplin konusundan dolayı soruşturma açılmayıp görevinin sonlandırılması gerekmektedir. Ücretli öğretmenlere uyacakları kuralları hatırlatan bir sözleşme imzalatılması ve burada yazılan hususlara aykırı davranması halinde işine son verilmesi yada sözlü olarak uyarılması, söz konusu disiplin konusunun adli ve mali boyutları var ise suç duyurusunda bulunularak soruşturmanın savcılıklarca yapılması gerekmektedir.

Dolayısıyla ücretli öğretmenlere de soruşturma açılarak disiplin cezası verilemez.

Ahmet KANDEMİR