1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vergi incelemeleri için Danışma Komisyonu oluşturuldu

Vergi incelemelerinde mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları görüşüp karara dönüştürerek Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirmek üzere Danışma Komisyonu oluşturuldu.
 07 Nisan 2021 09:47
+Aa- Yazdır
Vergi incelemeleri için Danışma Komisyonu oluşturuldu

Hazine ve Maliye Bakanlığının, Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, komisyon, bir başkan ile 10 asıl ve 5 yedek üyeden oluşacak. Komisyon başkanı ve üyeleri, vergi müfettişliği mesleğinde en az 8 yıl hizmeti bulunanlar arasından seçilecek. Komisyon üyeliği süresi bir yıl olacak. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilecek.

Komisyon, vergi inceleme görevlerinin yürütülmesi sırasında mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkan tereddütlü hususları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının talebi üzerine gündeme alarak görüşecek. Komisyon, ortaya çıkan çoğunluk görüşünü karara dönüştürerek Başkanlığa bildirecek.

Kurul Başkanı, uygulama birliğinin sağlanması ve mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin her türlü konunun komisyonun gündeme alınarak görüş bildirilmesini isteyebilecek.

Mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin tereddüt bulunmayan konular komisyona intikal ettirilmeyecek. Komisyonda görüşülüp karara bağlanan konuların mevzuatta değişiklik olmadığı sürece tekrar komisyona getirilmemesi esas olacak.

Komisyon, başkan ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanacak. Komisyonda kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşit olması halinde başkanın taraf olduğu görüş çoğunlukta sayılacak.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği", "Vergi Denetim Kurulu Performans Değerlendirme Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Vergi Müfettişlerinin Görev Yerlerinin Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
e-Devlet üzerinden geçen yıl 424 milyon kez tapu bilgisi sorgulandı
07 Nisan 2021 11:30		 'Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak'
07 Nisan 2021 10:56
Patent ve marka vekilliğine ilişkin işlemler düzenlendi
07 Nisan 2021 10:13		 Bursa polisi maskesiz vatandaşı kameradan tespit ediyor
07 Nisan 2021 09:05
Bildiriye karşı yaptırım stratejisi
07 Nisan 2021 08:51		 Siber saldırıya karşı önce askeri güvenlik
07 Nisan 2021 08:48
Bankada unutulan paralar için iade yolu açılıyor
07 Nisan 2021 08:29		 FETÖ, PKK ve DEAŞ dahil 377 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu
07 Nisan 2021 04:39
Siber Polis: Kripto parada saadet zincirine dikkat edin
06 Nisan 2021 21:48		 30 günlük süre bitti, Belediye yıkım için hazırlıklara başladı
06 Nisan 2021 21:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:30 - e-Devlet üzerinden geçen yıl 424 milyon kez tapu bilgisi sorgulandı11:30 - Mahrem imam, 'elma yedirme' yöntemiyle istihbarat aldıklarını açıkladı11:30 - Uygulamayla online dersi dinlemeyen öğrenci anında belirlenebiliyor11:27 - Samsun'da Kovid-19 tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti11:07 - Muhafız alayı davasında karar açıklandı11:06 - Müzik mezunları 1 derece alır mı?
10:56 - 'Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak'10:55 - Akşener'den amiraller tepkisi: Gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar!10:52 - Ankara'ya nisan karı geliyor10:51 - Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı10:44 - 'Aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit ediyor' uyarısı10:37 - Martta en fazla reel getiri dolarda oldu
10:36 - BDDK'nın tasarruf finansman şirketleri hakkında yönetmeliği yürürlüğe girdi10:13 - Patent ve marka vekilliğine ilişkin işlemler düzenlendi10:11 - Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi kameraya yansıdı10:10 - Borsa güne yatay başladı10:09 - Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi
09:59 - TES-İŞ: BEDA Enerji 'nin uzlaşmaz tutumu nedeniyle TİS sonuçlanmadı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES ekran görüntüsü ile koronalıya her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
Sarıklı amirale ihraç yolu
Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?
Borç para ve krediyle Bitcoin almayın
WhatsApp'ın sahibi Zuckerberg de Signal dedi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
rehabilitasyon 1
sütlü nuriye 2
ısı yalıtım 1
Hacegan 1
notunu vermek 3
telefonun şarjını üç güne çıkartmak 1
ajans 2
doz 1
sidik sarartmak 1
enginde yavaş yavaş 1
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam