Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Ege Denizi'nde Muğla açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
|08 Nisan 2021 01:07
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