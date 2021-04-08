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Yüzde 72,7 'Darbeye karşı sokağa çıkarım' diyor

Areda Survey'in bin 168 kişiyle yaptığı araştırma, milletin darbe ve muhtıralara geçit vermeyeceğini ortaya koydu. "Herhangi bir darbe girişimine karşı sokağa çıkar mısınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 72,7'si 'Evet' dedi. 104 amiralin bildirisini yanlış bulanların oranı 57,6 olurken, AK Partililerin yüzde 94'ü, CHP'lilerin yüzde 6,9'u, MHP'lilerin 91'i, "Bildiriyi yanlış buluyorum" dedi.
 08 Nisan 2021 07:05
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Yüzde 72,7 'Darbeye karşı sokağa çıkarım' diyor

Araştırma şirketi Areda Survey'in bin 168 kişinin katılımıyla yaptığı anket, milletin bir daha darbe ve muhtıralara geçit vermeyeceğini gösterdi. Emekli 104 eski amiralin bildirisine vatandaşlardan tepki geldi. Areda Survey'in 5- 6 Nisan'da gerçekleştirdiği 'Emekli Amirallar Bildiri Araştırması'na katılanlara

"104 emekli amiralin açıkladığı bildiri hakkında ne düşünüyorsunuz?"

diye soruldu.

CHP'Lİ SEÇMEN DESTEK VERDİ

Katılımcıların yüzde 57,6'sı bildiriyi yanlış bulurken yüzde 42,4 doğru bulduğunu söyledi. 24 Haziran'daki oy tercihlerine göre AK Partililer'in yüzde 94'ü, CHP'lilerin yüzde 6,9'u, MHP'lilerin 91'i, İYİ Parti'lilerin yüzde 23,3'ü, HDP'lilerin yüzde 14,2'si "Bildiriyi yanlış buluyorum"dedi.

YİNE SOKAĞA ÇIKARIZ

AK Partili seçmenlerin yüzde 6'sı, CHP'li seçmenlerin yüzde 93.1'i, MHP'li seçmenlerin yüzde 9'u, İYİ Parti'li seçmenlerin yüzde 76.7'si, HDP'lilerin yüzde 85.8'i bildiriyi doğru bulduğunu söyledi. Araştırmada yer alan "Herhangi bir darbe girişimine karşı sokağa çıkar mısınız?" sorusuna

katılımcıların yüzde 72,7'si "Evet", yüzde 27,3'ü "Hayır" dedi. 24 Haziran seçimlerindeki oy tercihlerine göre aynı soruya AK Parti'li seçmenlerin yüzde 94.6'sı, CHP'lilerin 45.6'sı, MHP'lilerin 94.8'i, İYİ Parti'lilerin yüzde 48.1'i ve HDP'lilerin yüzde 42.5'i "Evet" yanıtını vererek sokağa çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
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