Öğretmenler aşı bekliyor! Şimdiye kadar yüzde 10'u aşılandı

Milliyet'te yer alan habere göre: Selçuk, Sağlık Bakanlığı'na, özel okullar dahil, 1 milyon 259 bin kişinin isminin bildirildiğini açıklamıştı. Aradan 1,5 ay geçmesine rağmen öğretmenlerin henüz yüzde 10'unun aşılandığını belirten eğitim sendikaları, aşılama tamamlanana kadar uzaktan eğitime geçilmesi gerektiği görüşünde. Anadolu Eğitim Sendikası (AES), virüse yakalanan ve bu nedenle hayatını kaybeden eğitim çalışanlarının sayısının her gün arttığını vurgulayarak yüz yüze eğitimde ısrar edilmemesi çağrısında bulundu.

Eğitim Sen ise 15 Şubat ile 4 Nisan tarihleri arasında 16 eğitim çalışanının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Gelir güvenceli 28 günlük tam kapanma uygulansın, aşı yaygınlaşsın" dedi. Toplum sağlığının tehlikeye atıldığına dikkat çeken Eğitim İş de "Aşılama tamamlanıncaya kadar yüz yüze eğitime ara verilmelidir" yönünde açıklama yaptı.