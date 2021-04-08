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'Aşı sıranız geldi' mesajlarına dikkat

Koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu süreçte yeni bir dolandırıcılık türü de ortaya çıktı; aşı dolandırıcılığı. İşte dikkat etmeniz gerekenler...
 08 Nisan 2021 08:17
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'Aşı sıranız geldi' mesajlarına dikkat

Dolandırıcılar bu kez de koronavirüs aşısı yalanıyla vatandaşları dolandırıyor.

Aşı randevusu oluşturma ya da yardım ulaştırma bahanesiyle mesaj atıyor, vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiriyorlar.

Dolandırıcılık, gelen bir kısa mesaj ya da elektronik posta yoluyla bir link üzerinden yapılıyor.

Bu linklere tıklandığında telefon rehberi ele geçiriliyor, başka telefon rehberindeki kişilere mesaj gönderiliyor.

Linke tıklandığında kişisel bilgiler isteniyor. Mağdurun randevu alabilmek için girdiği kimlik bilgileri tek tuşla dolandırıcıların eline geçiyor.

Linki tıkladığınızda sahte bir sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Bu sayfanın gerçek olmadığını anlamanın en kolay yolu ise sayfada yer alan yazım yanlışları.

Uzmanlar, bu mesajların açılmadan silinmesi gerektiğini vurguluyor.

Kişisel bilgileri vermeden gelen mesaj ve e-postaların resmi kurumlardan olup olmadığından emin olunması gerekiyor.

AŞI DOLANDIRICILIĞINA KARŞI NELER YAPILABİLİR?

"Aşı sıranız geldi" veya "Aşı satışı" içerikli e-posta ve SMS'lere itibar etmemelisiniz.

SMS ya da e-posta yoluyla gelen mesajların güvenilirliğinden emin olmadan hareket etmeyin.

Şüpheli linklere tıklamayın, kişisel bilgi paylaşmayın.

Güvenilir bilgi için resmi kaynakları takip edin.

Dolandırıcılık konularını yetkili makamlara bildirin.

Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023'e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden tarih ve saat seçilerek randevu oluşturulabilir. Randevu alınırken Sinovac veya BionTech aşısı tercih edilebilecek.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşuturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor.

Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor. Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek
Anadolu Ajansı
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