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Mersin'de tarihi eser niteliğinde 56 sikke ve 7 obje ele geçirildi
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje ele geçirildi.
|08 Nisan 2021 09:18
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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ekipler ilçede 2 şüphelinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.
Takibe alınan şüphelilerin aracında, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 56 bronz sikke ve 7 metal obje bulundu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ele geçirilen sikke ve objeler, Mersin Müzesi yetkililerine teslim edildi.
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