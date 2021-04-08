'Rizeli astronotlar'a Rusya'dan davet

Rize'de Filika dergisi editörleri Mehmet Akif Sipahioğlu (25), Hilal Çayırcı (25), Seher Veziroğlu (24) ve Hacer Altoprak (23), kıl çorap ve lastik ayakkabı ile arıcı kıyafeti ve beyaz bezle sarılı motosiklet kaskı takarak kendilerini astronota benzetti.

Gençler, hiç konuşmayan astronot rolü ile videolar kayda almaya başladı. Görüntülerde uzaya çıkmayı hedefleyen ve babaannesi ile vakit geçiren astronot, Türkiye Uzay Ajansı'ndan gelecek telefonu beklerken NASA'dan ve ABD'li Elon Musk'dan gelen telefon çağrılarına ise cevap vermedi

Babaannesi ise uzaya çıkamayan astronotu ''Üzülme evladım seneye gidersin'' diye teselli etti

BAYRAKTAR'DAN ''O SENE BU SENE'' PAYLAŞIMI

Uzay meraklısı gençlerin videoları, sosyal medyada yoğun ilgi gördü, yüz binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Gençlerin videoları Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın da dikkatini çekti. Bayraktar, babaannesinin uzaya çıkamayan astronotu ''Üzülme evladım seneye gidersin'' diye teselli ettiği videoyu, ''O sene bu sene'' notuyla sosyal medyada paylaştı. Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) sosyal medya hesabından da aynı video "O zaman bu sene bize uğrasın, nenesi" notuyla paylaşıldı.

RUSYA'DAN DAVET ALDILAR

Gençlerin ünü kısa sürede ülke sınırlarını da aştı. Rusya Rossotrudnichestvo Federal Ajansı Türkiye Temsilciliği Başkanı Alexander Sotnichenko gençleri ülkelerine davet etti. Telefonla ulaştığı gençlerle görüşen Rus yetkili başarılar diledi. Rus yetkililer ayrıca gençlere, "Niye NASA? Rusya'nın ilk uzay programı var" mesajı gönderdi, düzenledikleri uzaya ilk insanlı uçuşun 60'ıncı yıl dönümüne adanmış ''Hadi gidelim'' adlı yaratıcılık yarışmasına katılmaları çağrısında bulundu.

TELESKOP YOK, DÜRBÜN VAR

Rizeli 4 genç, Çamlıhemşin ilçesi Fırtına Vadisi'nde çekimlerini sürdürüyor. Uzay kıyafeti ile kemer köprülerde yürüyen, Fırtına Deresi kenarında vakit geçiren astronot, teleskop olmayınca küçük bir dürbünle uzayı gözlemeye çalışıyor. Kıl çoraplı, motosiklet kasklı astronota çevredekiler de ilgi gösteriyor.

''ASTRONOTUMUZ YENİ YOLA ÇIKTI''

Filika adında dergi çıkardıklarını anlatan Mehmet Akif Sipahioğlu, "Dergimizden çıkan karakteri artık gerçek hayatta yaşatıyoruz. Yöreye uyum sağlaması için kıl çorap, kara lastik giydirdik. Arıcılık kıyafetini de astronot kıyafetine benzettik. Beyaz bezle kapladığımız motorcu kaskı ile de orijinal bir astronot karakteri ortaya çıktı. Olur ki astronot birden uzaya çıkması gerekirse uzay soğuk olur diye kıl çorap giydirdik. Astronotumuzun telefonu hiç susmuyor. NASA ve Elon Musk arayıp 'bizimle çalış' diyor, fakat o istemiyor. Kolundaki Türk bayrağı bizim kimliğimizi temsil ediyor. O yüzden Türkiye Uzay Ajansı ile çalışmak istiyor. Videolarımızın yayınlamasının ardından Rusya'dan bir yarışmaya katılmamız için bize ulaştılar. Projenin içeriğini öğrenerek değerlendirme yapacağız. Astronotumuz yola yeni çıktı, yeni maceralarla yöremizi anlatmaya, dünyadaki sorunlara dikkat çekmeye devam edeceğiz. Astronotumuza bir isim vermedik. İlerleyen günlerde bizlere yakışır bir isim belirleyeceğiz" dedi.

''ASTRONOTUMUZ SESSİZ KALMA HAKKINI KULLANIYOR''

Ekipteki Seher Veziroğlu da, "Astronotumuz dünyaya bir dış göz olarak bakıyor. Yaşadığımız sıkıntıları görüyor ve bu duruma bir çare bulunmadığı için sessiz kalma hakkını kullanıyor. Şu an için kimseyle konuşmuyor. Çünkü insanlara dargın. Konuşmuyor oluşu bu olumsuzluklara gösterdiği bir tepkidir. Astronotunuza giydirdiğimiz kıl çorap, kara lastik ve arıcı kıyafetimizle birlikte babaannemizin tatlı şivesini ortak bir noktada buluşturduk. Bizim çok hoşumuza gitti ve bu fikri geliştirirken çok keyif aldık. Başlangıçta insanların ne tepki vereceklerini bilemedik fakat geri dönüşler hep olumlu yönde oldu" diye konuştu.

''ASTRONOTU KENDİ YÖREMİZE UYARLADIK''

Hilal Çayırcı ise, "Filika sanat ekibi olarak amacımız yöremizde kültür sanat dergisi kurmak. Bu işe girişmemizde aslında en büyük etken pandemi süreci oldu. Yeni mezunlar olarak boş durmaktan ziyade hem kendimize hem de yöremize fayda sağlamasını amaçladık ve bir yola girdik. Bu süreçte amaçlarımızı ortaya koymak için bir karakter oluşturmaya karar verdik ve bu karakterin bizlere dünyaya dışardan bir gözle bakmasını amaçladık. Bu yüzden astronot karakterini kendi yöremize uyarlayarak oluşturduk. Gerek çevremizde gerek Filika sanat sosyal medya hesaplarımızdan insanlara ulaşmayı amaçladık" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan izlediği astronotu gezinirken gören Ömer Balsüzen, "Büyük bir merakla takip ediyoruz. Kıl çoraplı, kara lastikli bizi anlatan astronot çok ilgimizi çekti. Gençleri tebrik ediyoruz, astronotun da konuşmasını merakla bekliyoruz" dedi.