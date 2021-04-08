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Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan hapis cezası alan eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici ve Esabil Saylak ile firari Kenan Karabeyeser'in, "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşması görüldü.
 08 Nisan 2021 12:25
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Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın başkanlık ettiği duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklar Saylak ve Meran ile video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Sanık Demirezici ile sanıkların eylemleri nedeniyle suçtan zarar gördüğü belirtilen dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı olan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu'nun avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından görüşü sorulan savcılık makamı, Kurtoğlu ile aynı davada yargılanan 5 kişinin de atılı suçtan zarar görme ihtimalleri doğrultusunda, katılan sıfatıyla davaya davet edilmelerine karar verilmesini talep etti.

Sanık Demirezici, Kurtoğlu dışındaki kişilerin mağdur sıfatıyla davaya davet edilmesi talebini kabul etmediğini dile getirdi.

Diğer sanıklar ve avukatların da dinlenilmesinin ardından, ara kararlar açıklandı.

Buna göre, firari sanık Karabeyeser hakkındaki yakalama kararının devamına, iddia makamının talebinin kabul edilerek Kurtoğlu dışındaki kişilerin davaya katılan sıfatıyla çağırılmasına hükmedildi. Dava, 27 Mayıs'a ertelendi.

- Hüseyin Kurtoğlu davası

Silivri Cezaevi'nde bulunan bir tutukluya babasının ölümü üzerine verilen izni kullandırmadıkları gerekçesiyle o dönem Kurmay Albay olan Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel hakkında 2011'de dava açılmıştı.

Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan sanıkları mahkum etmiş, Yargıtay 14. Ceza Dairesi de kararı onamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde Hüseyin Kurtoğlu davası, FETÖ'nün kumpas davaları arasında gösterilmişti.

Fezlekelerde, FETÖ mensuplarının, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı döneminde MİT tırlarını durduran ve 2019'da "FETÖ üyeliği"nden mahkum olan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için Kurtoğlu'nun terfisine engel olmak istedikleri, bu nedenle Kurtoğlu hakkında suç uydurdukları ve mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları kaydedilmişti.
Anadolu Ajansı
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