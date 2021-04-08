Personelinde korona vakaları artan belediye özür diledi
Bilecik Belediyesi, çalışanlarında korona virüs vakalarının artışı sebebiyle yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşlardan özür diledi.
|08 Nisan 2021 12:48
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Bilecik Belediyesi'nden yapılan açıklamada;
"Şehrimiz ve ülke genelinde artan korona virüs vakaları belediyemizde de artış göstermiştir. Vaka sayılarının artışı sebebiyle, belediye hizmetlerimizde aksamalar yaşanabileceğini belirtiyor, vatandaşlarımızdan şimdiden özür diliyoruz. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım. Maske, mesafe, hijyen kurallarına uyalım" denildi.
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