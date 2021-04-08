Nisanın ilk haftasında vaka sayılarında ilkler yaşandı

Türkiye'de Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bu yana 1 Nisan 2021'de 40 bini ilk kez aşan vaka sayısı, 7 Nisan'da 54 bin 740'a yükselerek yüzde 34 arttı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de 1 Ocak 2021'de 12 bin 203 olan Kovid-19 vaka sayısı, 24 Ocak'ta 5 bin 277'ye kadar geriledi.

Vaka sayısı 1 Mart'ta 9 bin 891 olarak kayıtlara geçerken, 2 Mart'ta tekrar 10 bini aşarak 11 bin 837'ye yükseldi. Marttaki yükselişle vaka sayıları 10 Mart'ta 14 bin 556, 20 Mart'ta 21 bin 61 oldu.

15 Aralık 2020'de 32 bin 102 vakanın tespit edilmesinden aylar sonra 27 Mart 2021'de 30 bini tekrar aşan vaka sayısı 30 bin 21 olarak açıklandı.

Bu tarihte hasta sayısı 1281, ağır hasta sayısı ise 1886'ydı.

Vaka sayısı mart ayının son günü 39 bin 302 olarak kaydedilirken, hasta sayısı 1401'e, ağır hasta sayısı 2 bin 82'ye yükseldi.

- Günlük vaka sayısı 1 Nisan'da ilk kez 40 binin üstüne çıktı

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü tarihten bu yana ilk kez 1 Nisan'da vaka sayısı 40 bini aştı, 40 bin 806'ya yükseldi. Bu tarihte hasta sayısı 1424, ağır hasta sayısı 2135 oldu.

Böylece 30 binin üstünde vakanın görüldüğü 27 Mart'tan 1 Nisan'a kadar geçen 5 günlük sürede vakalar yüzde 35,92 arttı.

Bu süreçte hasta sayısı yüzde 11,16, ağır hasta sayısı ise yüzde 13,2 artış gösterdi.

1-7 Nisan'daki bir haftalık süreçte ise Kovid-19 vakaları yüzde 34,14 oranında yükseldi. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte 1 Nisan'da 1424 olan hasta sayısı yüzde 54,7'lik artışla 7 Nisan'da 2 bin 203 oldu. Bu süreçte 2 bin 135'ten, 2 bin 604'e çıkan ağır hasta sayısı da yüzde 21,96 oranında arttı.

Nisan'da günlük vaka sayılarının değişimi şu şekilde oldu:

"1 Nisan'da 40 bin 806, 2 Nisan'da 42 bin 308, 3 Nisan'da 44 bin 756, 4 Nisan'da 41 bin 998, 5 Nisan'da 42 bin 551, 6 Nisan'da 49 bin 584, 7 Nisan'da 54 bin 740."

- Kovid-19 vefat sayıları

1 Nisan'da Kovid-19 nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, bu sayı 2 Nisan'da 179'a, 3 Nisan'da 186'ya yükseldi.

4 Nisan'da 185 olan günlük vefat sayısı 5 Nisan'da 193'e, 6 Nisan'da 211'e ve 7 Nisan'da 276'ya çıktı.

Buna göre, vefat sayısı 1 Nisan'dan 7 Nisan'a kadar yüzde 56,81 artış gösterdi.

- Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranı

Ülke genelindeki vaka sayısının artışı, Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranına da yansıdı.

27 Mart'ta test yapılan her 100 kişiden 13'ünde pozitiflik tespit edilirken bu oran 1 Nisan'da yüzde 17'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitiflik oranının değişimi şöyle devam etti:

"1 Nisan'da yüzde 16,74, 2 Nisan'da yüzde 16,99, 3 Nisan'da yüzde 17,96, 4 Nisan'da yüzde 17,05, 5 Nisan'da yüzde 17,33, 6 Nisan'da yüzde 18,25, 7 Nisan'da yüzde 18,11."

- Toplam iyileşen sayısı yaklaşık 3,2 milyon oldu

Nisan'da günlük iyileşen sayılarının değişimi şu şekilde oldu:

"1 Nisan'da 20 bin 817, 2 Nisan'da 24 bin 419, 3 Nisan'da 23 bin 214, 4 Nisan'da 22 bin 674, 5 Nisan'da 25 bin 627, 6 Nisan'da 28 bin 498, 7 Nisan'da 35 bin 503."

1-7 Nisan'da Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 180 bin 752, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 194 bin 978 oldu.