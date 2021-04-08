1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AYM'den 6755 sayılı OHAL tedbirleri kanununa kısmi iptal

Anayasa Mahkemesi, "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun"un bazı hükümlerini, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
 08 Nisan 2021 15:18
+Aa- Yazdır
AYM'den 6755 sayılı OHAL tedbirleri kanununa kısmi iptal

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre, CHP, 8 Kasım 2016 tarihli 6755 sayılı Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruyu esastan sonuçlandıran Yüksek Mahkeme, iptali istenen bazı maddeleri, oy çokluğuyla Anayasaya aykırı buldu.

Kanunun, "milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergilerin, yayınevi ve dağıtım kanallarının ilgili bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakanın onayı ile kapatılmasını ve bunların her türlü mal varlığının Hazineye devrini" düzenleyen kuralın iptaline karar verildi.

Gerekçede, kuralın, "olağanüstü halin ilanına neden olan tehdit veya tehlikelerin bertaraf edilmesine yönelik olmasına rağmen olağanüstü hal süresini aşacak biçimde uygulanmaya imkan verdiği" belirtildi.

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, dava konusu düzenlemenin, özel radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergilerin, yayınevi ve dağıtım kanallarının belirli şartlar altında kapatılmasını öngörmek suretiyle "ifade ve basın özgürlüğüne sınırlamalar getirdiği" kaydedildi.

Kuralda geçen "aidiyet, iltisak, irtibat" kavramlarının hukuki niteliği ve objektif anlamının yargı içtihatlarıyla belirlenebileceği vurgulanan gerekçede, bu kavramların içinde bulunulan döneme göre farklı yorumlanabilmesinin mümkün olduğuna işaret edildi.

Gerekçede, Anayasa'nın 28. maddesinin son fıkrasında, "Türkiye'de yayımlanan süreli yayınlar, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, cumhuriyetin temel ilkelerine, milli güvenliğe ve genel ahlaka aykırı yayımlardan mahkum olma halinde, mahkeme kararıyla geçici olarak kapatılabilir." denilmek suretiyle, süreli yayınların mahkeme kararı olmaksızın kapatılamayacağının belirlendiği ifade edildi.

- Diğer iptal kararları

Yüksek Mahkeme, kanunun, "olağanüstü hal süresince soruşturma ve kovuşturmalarda tahliye taleplerinin dosya üzerinden karara bağlanması"nı öngören kuralının da iptaline hükmetti.

Kanunun, "soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek olması halinde müdafinin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabilmesi"ne ilişkin maddesi de iptal edildi.

"Olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez." şeklindeki kanun hükmü de Anayasa'ya aykırı bulundu.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmalarına devam edildi
08 Nisan 2021 12:25		 Eski Danıştay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi
06 Nisan 2021 12:01
AYM Gergerlioğlu kararının gerekçesini açıklandı
02 Nisan 2021 09:44		 AYM'nin HDP iddianamesini iade gerekçesi belli oldu
31 Mart 2021 17:07
AYM: Arazisine viyadük inşa edilen başvurucunun mülkiyet hakkının ihlal edildi
31 Mart 2021 11:49		 AYM'den Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başvurusu için karar
31 Mart 2021 10:15
AYM raportörü: HDP iddianamesinde usule ilişkin eksikler var
30 Mart 2021 17:31		 AYM, HDP'nin kapatılması davasında ilk incelemesini yarın yapacak
30 Mart 2021 09:31
AYM'den Gezi Parkı eylemine katılan 8 memurla ilgili karar
26 Mart 2021 00:23		 AYM'nin Kavala'ya ret kararının gerekçesi: 'Tutukluluk süresi makul'
24 Mart 2021 07:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:13 - Bilim Kurulu üyesi: Ramazan ayında ek tedbirler düşünülüyor17:12 - Deniz canlıları müzesi yıkıldı, mumyalanmış balıklar açıkta kaldı17:09 - ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 560 bine dayandı17:03 - Türk futbolunun efsane takımı amatöre düştü16:56 - Emekli amirallerin gözaltı süresinin uzatılması talebi16:47 - Nişana katılan 100 kişi korona oldu, 75 ev karantinada
16:44 - Mahkemenin müebbet verdiği sanığa istinaftan beraat kararı16:39 - Antalya'da sağlık memuru kansere yenik düştü16:33 - JASAT'ın yakaladığı ünlülerin hırsızı tutuklandı16:23 - Mersin'deki kazada yaralanan asker şehit oldu16:20 - Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi16:07 - Vali uyardı: Vaka sayılarımız çok hızlı yükseliyor
16:01 - Balkanlar üzerinden gelen kar ile Trakya beyaza büründü15:59 - Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup kamu personeli15:56 - İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM'de trafik kazasında yaralandı15:49 - Türk SİHA'ları Alman ordusunda şok etkisi yarattı15:38 - Güvenlik soruşturması kanun teklifinin TBMM'den geçen son hali
15:33 - Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' paylaşımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma mı geliyor?
Görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'dan açıklama
Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplanıyor
Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup kamu personeli
Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!
Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar
Piyasalar TCMB faiz kararına odaklanlandı
Bilim Kurulu üyesi: Ramazan ayında ek tedbirler düşünülüyor
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' paylaşımı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oksimetre 1
penne 1
sakal bırakma nedenleri 6
memurlar net editörleri 1
vefasız 1
TDK ve TDD öneri farkları 1
skala 1
heder etmek 3
malumatfuruş 3
marj 1
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
OECD Daimi Temsilciliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı sözleşmeli 5 uzman personel alacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam