1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Balkanlar üzerinden gelen kar ile Trakya beyaza büründü

Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı ve soğuk hava, Trakya'da etkili oldu. Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı, yer yer 10 santimi buldu.
 08 Nisan 2021 16:01
+Aa- Yazdır
Balkanlar üzerinden gelen kar ile Trakya beyaza büründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan uyarının ardından Balkanlar üzerinden gelen kar ve soğuk hava, Trakya'da etkisini göstermeye başladı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü.

Hava sıcaklığının 6 dereceye düştüğü Edirne'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Lalapaşa ilçesine bağlı Bulgaristan'a sınır Vaysal, Hamzabeyli, Süleymandanışment ve Hacıdanışment köylerinde kar kalınlığı, yer yer 10 santime ulaştı. Ormanlık alanlarda, baharda çiçek açan ağaçların üzerine düşen karlar, görsel güzellik oluşturdu.

ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Kar yağışı, buğday üreticileri tarafından sevinçle karşılandı. Hacıdanışment köyünde çiftçilik yapan İsmail Dağlar, kar yağışının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Çok zamandan beri yağmıyordu ama bu yıl yağdı, kar sevinci yaşıyoruz. Bizim için çok güzel oldu, çiftçinin yüzü güldü. Bu yıl iyi yağış aldık ekinlerimizde güzel, inşallah hasatta güzel kazanç elde ederiz. Nisan ayında hep yağmur yağar, bu yıl kar yağdı" dedi.

Mestan Baştepe ise kar yağışının buğdaya çok iyi geldiğini söyleyerek, "Bizim buralara nisanda normalde kar yağar, 3-4 yılda bir ama bu kadar etkili olmuyor. En son 13 Nisan 1997'de bu kadar etkili oldu. O yıldan sonra yağdı ama bu kadar etkili olmadı" diye konuştu.

TEKİRDAĞ'IN YÜKSEKLERİ BEMBEYAZ

Tekirdağ'da ise kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 3 derece olduğu Ganos Dağı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Çiçek açan erik ağaçları, karla kaplandı. Yamaç paraşütü yapılan Uçmakdere bölgesine uçuşa giden uçuş eğitmeni Kadir Aksoy, kar manzarası eşliğinde uçmak istediklerini ancak kar yağışı ve rüzgar nedeniyle iptal ettiklerini söyledi. Aksoy, kamerası ile kar altında kalan Ganos Dağı ve uçuş pisti çevresini görüntüledi.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu üyesi: Ramazan ayında ek tedbirler düşünülüyor
08 Nisan 2021 17:13		 Deniz canlıları müzesi yıkıldı, mumyalanmış balıklar açıkta kaldı
08 Nisan 2021 17:12
Antalya'da sağlık memuru kansere yenik düştü
08 Nisan 2021 16:39		 Mersin'deki kazada yaralanan asker şehit oldu
08 Nisan 2021 16:23
Nisanın ilk haftasında vaka sayılarında ilkler yaşandı
08 Nisan 2021 15:03		 Meteoroloji uyardı: İki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor
08 Nisan 2021 14:46
Şehit pilot Yüzbaşı Gençcelep'in naaşı toprağa verildi
08 Nisan 2021 14:06		 KKTC'de görevli asker, Kırıkkale'deki düğününe 'çevrim içi' katıldı
08 Nisan 2021 13:46
Görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'dan açıklama
08 Nisan 2021 13:31		 Tek Pencere Teşvik Sistemi çalışmasında sona yaklaşıldı
08 Nisan 2021 13:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:13 - Bilim Kurulu üyesi: Ramazan ayında ek tedbirler düşünülüyor17:12 - Deniz canlıları müzesi yıkıldı, mumyalanmış balıklar açıkta kaldı17:09 - ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 560 bine dayandı17:03 - Türk futbolunun efsane takımı amatöre düştü16:56 - Emekli amirallerin gözaltı süresinin uzatılması talebi16:47 - Nişana katılan 100 kişi korona oldu, 75 ev karantinada
16:44 - Mahkemenin müebbet verdiği sanığa istinaftan beraat kararı16:39 - Antalya'da sağlık memuru kansere yenik düştü16:33 - JASAT'ın yakaladığı ünlülerin hırsızı tutuklandı16:23 - Mersin'deki kazada yaralanan asker şehit oldu16:20 - Müebbetle yargılanan DEAŞ'ın sözde eğitim bakan yardımcısı ülkesine iadesini istedi16:07 - Vali uyardı: Vaka sayılarımız çok hızlı yükseliyor
16:01 - Balkanlar üzerinden gelen kar ile Trakya beyaza büründü15:59 - Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup kamu personeli15:56 - İYİ Partili Yılmaz ve eşi TBMM'de trafik kazasında yaralandı15:49 - Türk SİHA'ları Alman ordusunda şok etkisi yarattı15:38 - Güvenlik soruşturması kanun teklifinin TBMM'den geçen son hali
15:33 - Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' paylaşımı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tam kapanma mı geliyor?
Görevinden ayrılan Mehmet Boynukalın'dan açıklama
Bilim Kurulu, 1 ay sonra yüz yüze toplanıyor
Hakkında güvenlik soruşturması yapılacak 14 grup kamu personeli
Yufkacıya kaçan eltilerden sonra bir başka skandal!
Anayasa Mahkemesinden sözleşmeli öğretmenlik ve sözlü sınavla ilgili karar
Piyasalar TCMB faiz kararına odaklanlandı
Bilim Kurulu üyesi: Ramazan ayında ek tedbirler düşünülüyor
Bir skandal daha: 500 milyon kullanıcının bilgileri çalındı
Oktay Kaynarca'dan 'Süleyman Çakır' paylaşımı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
memurlar net editörleri 1
zıvanadan çıkmak 1
zeval 3
ısı yalıtım 1
şaryo 2
alanyaspor 3
doğallığın bozulması 4
tek geçmek 1
çemberlitaş sütunu 1
kadıköy süreyya sineması 2
SON İLANLAR
Los Angeles Başkonsolosluğu Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
OECD Daimi Temsilciliği Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alacak
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı sözleşmeli 5 uzman personel alacak
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Sınav İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi sözleşmeli 30 personel alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam