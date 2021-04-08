Aşılama, yaşlılarda yoğun bakım yatışlarını azalttı

Tekirdağ Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki aşılama çalışmalarıyla yaşlıların yoğun bakım ünitelerine yatış sayılarında azalma olduğunu bildirdi.

Kalkan, AA muhabirine, salgınla mücadele çalışmalarını il genelinde titizlikle sürdürdüklerini söyledi.

Salgın sürecinde yaşlı nüfusun elinden geleni tam anlamıyla yaptığını belirten Kalkan, "Kısıtlamalara uydular, kurallara dikkat ettiler. Bunun devamında da aşılama çalışmaları başladı. Aşılama çalışmaları ilk olarak yaşlılarımızdan başladı. Bunun olumlu sonuçlarını da görmekteyiz. Aşılar antikor oluşturarak salgının önünü kesti. Aşılama, yaşlılarımızda hastaneye geliş ve yoğun bakıma yatışlarda azalmayı beraberinde getirdi." dedi.

Kalkan, kentte gençlerde vaka sayılarının arttığının, gençlerin bu süreçte her zamankinden daha fazla tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizdi.

Salgının erişkin ve gençlerde daha çok bulaşıcı olmaya başladığını vurgulayan Kalkan, "Yaşlılarımızın gösterdiği özeni gençlerimizden de bekliyoruz. Gençlerimiz uzun süre bir arada oturmamaya özen göstermeli. Uzun süreli yakın mesafeli bir araya gelişler bu işi tırmandırıyor." diye konuştu.

Kalkan, vatandaşların bu süreçte ev ziyaretlerinde bulunmalarının yanlış olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ziyaretlerde biz salgını misafir etmiş oluyoruz. Sağlıklı günlerde yine bir araya gelebiliriz ama giden canı geri getiremeyiz. Tedbirlere uyulması halinde vakalar, vefat sayıları azalacak. Bazı konularda sağlık çalışanları olarak üzülüyoruz. Salgına yakalanan bazı kişiler temaslı oldukları vatandaşları bizlerden saklıyor. Bu kişilerde birkaç gün sonra semptom görünüyor ve bize vaka olarak geliyor. Salgına yakalananlar kimlerle temas etmişlerse bunu bize samimiyetle söylesinler."

Sağlık Bakanlığının açıkladığı her 100 bin nüfusa karşılık gelen 27 Mart-2 Nisan haftalık vaka sayılarına göre, Tekirdağ'da 273,06 olan vaka sayısı 409,13'e yükselmişti.