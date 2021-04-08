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Suriye şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'de düzenlenen havan saldırı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal, memleketi Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı.
 08 Nisan 2021 18:35
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Suriye şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırında şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın (30) naaşı, Kilis'ten Kahramanmaraş'a getirildi. Şehit Ahmet Akdal için, Onikişubat ilçesi Abdülhamit Han Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin babası Feramuz ve kardeşleri cenaze töreninde güçlükle ayakta dururken yetkililer teselli etti.

Şehidin 3 ay önce Ayşen Cansu Akdal ile dünya evine girdiği ve çocuklarının olmadığı öğrenildi. İl Müftü yardımcısı tarafından helalliğin alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında ebediyete uğurlandı. Cenaze törenine Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İhlas Haber Ajansı
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