Yerli ve milli patates Avrupa yolunda
|08 Nisan 2021 19:41
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Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nce tescillendikten sonra pazarlama ve satış hakkı firmaya devredilen yerli patates çeşidi 'Nahita'nın, 'Avrupa Birliği Çeşit Tescil Listesi'ne alınması için Hollanda'da deneme ekimi yapılacak. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, 'Nahita'nın Türkiye'den Avrupa'ya giden ilk yerli ve milli patates çeşidi olma özelliğini taşıdığını kaydetti. Pırlak, 'Avrupa Birliği Çeşit Tescil Listesi'nde yer alması halinde ürünün Avrupa'da üretimine ve satışına başlanacağını söyledi.
Patatesin pazarlama ve satış hakkını alan firmanın genel müdürü Ekrem Suad Sadak ise "Birçok ülkenin analizini yaptıktan sonra gördüm ki Avrupa'da tescil listesine girdiği takdirde başka ülkelerin de kapıları açılıyor. Avrupa'daki prosedürleri yerine getirdikten sonra Türk makamları bize çok yardımcı oldu. Prosedürleri yerine getirdik, 'Nahita'nın bitkileri, yarından itibaren Avrupa yolcusu. Orada da karantinadan geçtikten sonra deneme dikimleri yapılacak ve inşallah yakın zamanda tescillenerek listede yer alacak. Bizim için bu çok önemli. Her konuda Türkiye'deki tarımı geliştirmek üzere elimizden geleni yapacağız" dedi.
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