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İstanbul'da 3 ayda 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da son 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 bin 13 kişinin tutuklandığını ve 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
 08 Nisan 2021 23:41
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İstanbul'da 3 ayda 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelindeki narkotik suç istatistiklerini paylaştı.

İstanbul'da son 3 aydaki 11 bin 648 uyuşturucu operasyonunda 17 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Soylu, 2 bin 13 şahsın tutuklandığını ve 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Soylu, zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve tüm personeline tebriklerini iletti.
Anadolu Ajansı
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