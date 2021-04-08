İstanbul'da 3 ayda 1,5 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da son 3 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 bin 13 kişinin tutuklandığını ve 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.
|08 Nisan 2021 23:41
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelindeki narkotik suç istatistiklerini paylaştı.
İstanbul'da son 3 aydaki 11 bin 648 uyuşturucu operasyonunda 17 bin 874 şüphelinin gözaltına alındığını belirten Soylu, 2 bin 13 şahsın tutuklandığını ve 1,5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildiğini kaydetti.
Bakan Soylu, zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalarından dolayı İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve tüm personeline tebriklerini iletti.
İstanbul'da son 3 ayda,Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) April 8, 2021
11.648 uyuşturucu olayında
17.874 şüpheli gözaltına alındı,
2.013 şahıs tutuklandı.
1.5 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi.
Zehir tacirlerine karşı başarılı çalışmalarından dolayı Emniyet Müdürlüğümüze ve tüm mesai arkadaşlarımıza 👏👏👏 pic.twitter.com/lBFIxTAjE5
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