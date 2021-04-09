Erdoğan'ın katıldığı toplantılarda maskeler Külliye'den
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katıldığı toplantılar öncesi Cumhurbaşkanlığı'ndan ekipler, katılımcılara yüksek koruyuculuğu bulunan maskeler dağıtıyor
|09 Nisan 2021 08:34
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AK Parti grup toplantısı öncesinde de milletvekillerinden PCR testi istenmesinin yanı sıra yine milletvekilleri ile basın mensuplarına maske dağıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanlığı görevlileri, "Bunu takmanız sağlığınız açısından önemli" uyarısı ile maskeleri dağıttı.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi, AK Partili kadın milletvekilleri kendi maskelerini çıkarıp Cumhurbaşkanlığı'nın maskelerini takarken, bazı milletvekilleri ise, Külliye'nin hediyesi olarak maskeleri saklamayı tercih etti.
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