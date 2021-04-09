Bakan Koca: Ramazanı fırsata çevirmemiz lazım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. "Sağlık sisteminde tıkanma var mı? Sistem, son artışları karşılayabiliyor mu? sorusuna "Şu anda bir sorun yok. Ama üç dört hafta daha böyle giderse, sorun olmaya başlar. Şu andaki yük, bizim özellikle kasım aralık döneminde yaşadığımız sağlık yükünün oldukça altında." cevabını verdi.



'BUNDAN BAŞKA ÇÖZÜM YOLU YOK'

Koca artan vaka sayılarıyla ilgili olarak, "Çözüm, aşıyı olabildiğince hızlandırmak... Beraberinde de hareketliliği azaltmak... 'Önce tedbir, sonra aşı' ya da 'önce aşı, sonra tedbir' değil. İkisini bir arada yapmamız gerekiyor. Bundan başka çözüm yolu yok." dedi.

RAMAZANI FIRSATA ÇEVİRMEMİZ LAZIM

Bakan Koca'nın net mesajlarından biri de şuydu: "Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım."



Peki ne yapılacak? Yeni kararlar mı gelecek? Pazartesi günü Bilim Kurulu toplantısı var, salı günü ise Bakanlar Kurulu... Bakan Koca, bu iki toplantıyı hatırlatıp yeni kararlara yönelik bir şey söylemedi.





Yukarı doğru gidiş ne zaman bitecek? Ne zaman rakamlar aşağıya doğru gitmeye başlayacak? Bakan Koca'nın bu konuda öngörüsü şöyle:



"Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz."



